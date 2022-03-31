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طريقة عمل كريم مزيل عرق، رائحة العرق من أكثر المشاكل المؤرقة التي تواجه السيدات والرجال على حد سواء وتتسبب فى إحراجهم أمام الآخرين خاصة فى فصل الصيف، ورغم وجود العديد من ماركات كريمات مزيلات العرق المختلفة إلا أن بعضها يسبب اسمرار منطقة الإبط أو حدوث التهابات بها أو انسداد المسام ومنع التعرق وهذا يعد غير صحيا على الإطلاق، لذلك اصنعي بنفسك أقوى مزيل عرق بمكونات طبيعية وأمنة على البشرة تخلصك من رائحة العرق الكريهة وتحول رائحتك إلى مسك يدوم لعدة أيام، فبعد استخدام هذه الوصفة لن تعانى من رائحة العرق ثانية وستتمتعي بثقة أمام الآخرين طوال الوقت، فتعرفي على طريقة إعداد كريم مزيل العرق بمواد طبيعية فى المنزل. طريقة عمل كريم مزيل عرق المكونات: ملعقة كبيرة من الشابة المطحونة.

ملعقة كبيرة بودرة تلك.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ملعقة من أي كريم مرطب.

ماء ورد أو مسك أحمر. خطوات تحضير مزيل العرق احضري وعاء ضعي به بودرة التلك والنشا والشابة المطحونة وقلبي المكونات معا جيدا حتى تتداخل مع بعضها البعض.

أضيفي الكمية المرطب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من المسك الأحمر أو ماء الورد لإعطاء رائحة عطرة مميزة وقلبي المكونات معا جيدا.

ضعي الكريم فى علبة نظيفة وجافة ومحكمة الغلق واحتفظي به فى الثلاجة ليدوم لفترة أطول لاستخدامه بعد الحمام مباشرة فى مناطق العرق. طريقة عمل بودرة مزيل عرق المكونات: ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

ملعقة كبيرة مسك أبيض مطحون

ملعقة كبيرة بودرة تلك

ملعقة كبيرة نشا ذرة طريقة التحضير: احضري مكعب من المسك الأبيض من عند العطار وقومى بتقطيعه وطحنه فى المنزل حتى يتحول إلى بشرة صافية بدون أي تكتل.

احضري وعاء اخلطي به جميع المكونات المطحونة واقلبيها معا جيدا حتى تمتزج مع بعضها البعض.

احتفظي ببودرة مزيل العرق فى علبة نظيفة وجافة ومحكمة الغلق لتتمكني من استخدامها فى أي وقت بعد الاستحمام مباشرة ويفضل الاحتفاظ بها بداخل الثلاجة لتدوم مدة أطول. عمر شويل - جدة مزيل عرق طبيعي 100% يخلصكم من رائحة العرق ويبيض منطقة الإبطين من أول استعمال - ثقفني

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