اخلط القرنفل مع زيت الزيتون وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك

القرنفل عبارة عن عشبة طبيعية لها أهمية كبيرة للجسم ويتم استخدامها بالعديد من الطرق للأستفادة منها مثل أضافته الي الطعام أو تناوله كما هو, ولكن ماذا لو تم استخدام القرنفل مع زيت الزيتون, حيث أن هذا الخليط السحري له العديد من الاستخدامات سواء للبشرة أو الجسم أو للشعر وذلك لما يحتويه من مواد مفيدة للجسم وفيتامنيات ولا يعرف الكثير طريقة عمل هذا الخليط السحري أو استخدامه لذلك سنتناول خلال السطور التالية طريقة تحضير الخليط واستخدامه للأستفادة منه بأكبر قدر.

كيفية استخدام خلطة زيت الزيتون والقرنفل السحرية للشعر بشكل سليم

خلطة زيت الزيتون مع القرنفل من افضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها على الشعر لحل مشاكله المختلفة وذلك عن طريق استخدامها كحمام زيت بشكل منتظم وتعمل الخلطة على تغذية الشعر بشكل كبير من خلال تنشيط إمداد الأوعية الدموية لتغذية خلايا الشعر وتساعد في تطهير الفروة من أي حشرات أو قشور تسد مسامات الشعر, ويساعد هذا الخليط في تقليل هيشان الشعر بسبب ترطيبه العميق لبصيلة الشعر ويقلل من التجعد ويمكن استخدام الوصفة كالتالي:-

يتم وضع معلقتين من القرنفل على كوب من زيت الزيتون لخام ويقلب كل منهم.

يوضع الخليط في مكان بعيد عن الضوء عشر أيام وبعد ذلك يتم استخدامه.

قبل استخدامه يمكن وضعه في حمام مائي ليصبح ساخن قليلا وبالتالي تمتصه مسام الشعر بشكل أسرع ويدلك جيدا على الشعر.

يغطي الشعر بكيس بلاستيك هذه المدة وبعد ذلك يتم تنظيفه من الخليط بشامبو طبيعي.

وصفة القرنفل وزيت الزيوت لشد البطن والتخلص من الدهون

تساعد خلطة القرنفل مع زيت الزيتون في التخلص من دهون الجسم التي تتراكم في البطن دون أن تسبب حدوث ترهل في الجلد بل تجعله مشدود وتساعد في تقليل معدل تراكم الدهون في الجسم وتحفز الجسم لتكسير أي دهون أول بأول ويتم استخدامها بتناول معلقة منها في الصباح ومع تناولها يمكن تدليك البطن بها لمدة ربع ساعة كل يوم للتخلص من الدهون بشكل أسرع وبطريقة بسيطة.