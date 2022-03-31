لن تحتاجي لوضع نقطة مكياج في رمضان بشرة صافية وبيضاء خالية من كل المشاكل والعيوب في يومين

تفتيح البشرة من أكثر المهام التي يسعي لها السيدات وذلك بسبب تعرض البشرة للعديد من المشاكل مثل الحبوب التي تترك أثر داكن في البشرة والكلف والتصبغات التي تنتج من أشعة الشمس, وهناك العديد من كريمات التفتيح ولكنها تسبب مع الاستخدام لفترات طويلة ظهور مشاكل في البشرة متعدد بسبب احتوائها على مواد مضرة بالبشرة, ويمكن الأستغناء عنها واستخدام العديد من الوصفات الطبيعية وخلال السطور القادمة سنعرض أفضل وصفة للتخلص من كل مشاكل البشرة وتجعل البشرة صافية وبيضاء كالحليب.

خليط العسل والحليب للتخلص من كل مشاكل البشرة خلال يومين فقط

العسل من افضل المواد التي يمكن استخدامها للبشرة حيث أنه من المواد المضادة للبكتيريا والتي تساعد في التخلص من أي حبوب في البشرة وأي بكتيريا في المسام, ويساعد الخليط في تبيض البشرة بشكل كبير وتقلل من تأثير الشمس السلبي على البشرة ويساعد الخليط في جعل البشرة صحية ويشد الجلد ويقلل من أي هالات حول العين ويتم تحضير الخليط كالتالي:-

يتم وضع معلقة من النشا ومعلقة من الحليب المجفف.

يضاف على الخليط معلقة دقيق ومعلقة عشل ويقلب الخليط.

يمكن إضافة معلقة من ماء الورد ويقلب الخليط حتى يصبح قوامه ثقيل.

يتم وضع الخليط على البشرة وبعد ذلك يترك ربع ساعة وبعد ذلك يتم تنظيف البشرة من الخليط.

تمرر قطعة ثلج على البشرة وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة بشكل جيدا.

طريقة تقشير البشرة بالبيكج بودر بسهولة في البيت

يساعد البيكنج بودر في تقشير طبقة الجلد الميتة التي تجعل البشرة مجهدة ويساعد في تنشيط الخلايا في البشرة ويحول البشرة ويجعلها أكثر صحة ويقلل من ظهور الحبوب في البشرة, يساعد هذا الخليط في تبيض البشرة ويقلل من التصبغات وتجعل أي سيدة تستخدمها تستغني عن استخدام مساحيق التجميل ويمكن تحضير الخليط كالتالي:-