نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل الكيك.. مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك ابدا في المقال التالي
الكيك من الوصفات الذيذة والتي يتم استخدامها بشكل متعدد سواء في الأفطار أو في الحفلات أو غيرها, والكيك من الحلويات السهلة التحضير والتي لا تحتاج الي أي مكونات معقدة, ولكن يواجه البعض مشكلة عند تحضير الكيك وهي أن الكيك لا يكون هش وطري وذلك بسبب طريقة التحضير الغير صحيحة ويبحثن عن أفضل طريقة لعمله في البيت بحيث يكون مثل المطاعم وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة الصحيحة لتحضير الكيك في البيت والحصول على كيك هش وطري ومرتفع بمكونات سهلة وبسيطة.
ما هي المكونات المطلوبة لعمل الكيك بالشكولاتة
المكونات
- أربع حبات بيض.
- معلقتين كاكاو.
- كوب سكر.
- كوب زيت.
- كوب لبن.
- كوب ونصف دقيق.
- معلقة خل.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة فانيليا.
طريقة إعداد كيك الشكولاتة بخطوات صحيحة وبسيطة
تحضير الكيك يحتاج الي خطوات بسيطة وصحيحة للحصول على نتيجة جيدة ويتم ذلك من خلال الآتي:-
- يتم وضع الدقيق والكاكاو في إناء ومعلقة بيكنج بودر ورشة ملح ويتم نخل الخليط مرة وأثنين للتخلص من أي كتل أو شوائب به.
- يوضع البيض مع السكر والفانيليا في الخلاط ويتم خفقهما معًا حتى يتم إذابة حبيبات السكر.
يضاف علي الخليط الحليب وبعد ذلك يتم خلط المكونات ثم بالتدريج يتم إضافة الزيت أثناء الخفق.
- بعد ذلك يتم وضع الخليط الجاف على السائل بالتدريج مع التقليب جيدًا حتى تمتزج كل مكونات الخليط.
- يتم صب الخليط في صينية بعد دهنها كمية من الزبدة ورش كمية من الدقيق وبعد ذلك يتم وضع الخليط في الفرن.
- يجب تسخين الفرن على درجة حرارة عالية عن
طريق تشغيله قبل البدء في تحضير الكيك.
- يترك الكيك في الفرن ساعة الا ربع ويجب الأمتناع عن فتح الفرن الا في أخر ربع ساعة لأن دخول الهواء الي الفرن يسبب هبوط الكيك.
- يتم تحضير صوص الشكولاتة وذلك عن طريق وضع كوب حليب مع معلقتين كاكاو ومعلقتين سكر ومعلقة نشا ويقلب الخليط على النار حتى يصبح القوام ثقيل وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على الكيك وتقطع ويتم تقديمها.
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