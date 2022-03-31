أحلى وأطعم خلطة لمحشى الخضروات المشكل على أصوله بخلطة رائعة طعم رائحة زمان

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أحلى وأطعم خلطة لمحشي الخضروات المشكل من أهم الأكلات التي تحرص جميع الأمهات بتقديمها في شهر رمضان المبارك وبالأخص في التجمعات والمناسبات، حيث تعد هذه الوجبة من أهم الأكلات المصرية الشعبية الشهية و اللذيذة جداً و المفضلة عند الجميع وهناك الكثير من أنواع المحشي منها الكرنب و ورق العنب و الكوسة و الباذنجان و البطاطس وغيرها من الأنواع وكل نوع من هذه الأنواع لها طعم مميز جدًا ومختلف عن الآخر، و الخلطة هي التي تعطي للمحشي طعم مميز جدًا وسنقدم لكم أحلى وأسهل وأطعم خلطة للمحشي. مقادير محشي الخضروات المشكل نصف كيلو كوسة.

½ كيلو من باذنجان.

نصف كيلو فلفل ألوان.

نصف كيلو بصل كبير. (للخلطة) 2 كوب ارز مغسول ومصفي.

3 معالق كبيرة معجون الطماطم.

2 كوب عصير طماطم.

حزمة من كل بقدونس وكزبرة وشبت

2 بصلة مقطعة صغير جدا.

رشة سكر.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة

رشة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

زيت أو سمن بلدي.

شوربة مرقة مغلية.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير محشي الخضروات المشكل في البداية نأتي بوعاء كبير ونضعه على النار ونضيف السمن أو الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع صلصة الطماطم ورشة من السكر لكي تقلل من حموضة الطماطم.

ترك صلصة الطماطم حتى تتسبك و يثقل قوامها ثم نضيف معجون صلصة الطماطم عليها.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل المقطع قطع صغيرة في بوله و نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود و القرفة والكمون والكزبرة.

نقوم بتقليب البصل نع البهارات جيدا باليد مع الضغط عليها حتى يمتزجا و يبدأ البصل ويصبح لديهم رائحة.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل المتبل على الصلصة على النار ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نقوم بإضافة الأرز بعد غسله و تصفيته من الماء ونقلبهم مع بعضهم البعض حتى يمتزجا.

نطفئ النار على الخلطة ونقوم بإضافة الخضرة البقدونس والكزبرة والشبت المفرومين.

نقلب كافة مكونات خلطة المحشي جيدًا حتى يختلط مع بعضهم.

بعد ذلك نبدأ بتجهيز الخضروات نأتي الباذنجان و الكوسة و نقوم بتكوير الخضروات.

البصل نقوم بتقشيره و نقوم بعمل شق بالطول، ثم نضع حبات البصل في ماء مغلي حتى يتغير لون البصل إلى اللون الشفاف.

بعد ذلك نصفي الماء و نقوم بفك ورق البصل.

نأتي بالخلطة ونقوم بحشو ورقات البصل ولكن نحرص على عدم ملئ القطع لكى يتم تسويتها بشكل صحيح.

كذلك نأتي الباذنجان و الكوسة ونقوم بحشوها بالخلطة ونترك مسافة علقة أصبع لكى يتم تسوية الأرز.

بعد ذلك نقوم برص الخضروات في وعاء واحد كبير ونقوم بسكب شوربة المرقة المغلية على الخضروات تصل الشوربة إلي ¾ المحشي فقط.

نضع الحله على النار عالية حتى تغلي بعد ذلك نهدأ النار و نغطيها ونتركها حتى يتم تسوية محشي الخضروات ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أحلى وأطعم خلطة لمحشى الخضروات المشكل على أصوله بخلطة رائعة طعم رائحة زمان - ثقفني

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