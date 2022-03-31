طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة، يعتبر الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات المفضلة عند الجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، حيث يشتهر هذا الطبق بتقديمه في كثير من المناسبات وعلى موائد الإفطار في شهر رمضان الكريم، يتم تحضيره بالمنزل بأسهل الطرق الممكنة، قد يجهل البعض طريقة تحضيره ولكن في هذا المقال سوف نقدملكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بالخطوات البسيطة فتابعونا في السطور القادمة.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

يمكن تحضير صينية الرقاق باللحمة المفرومة بمكونات سهلة وبسيطة وهي كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفرومة.

ما يعادل ثلاث أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم.

عدد حبة واحدة من الفلفل الرومي الأخضر مقطع صغيرًا.

مقدار عدد بصلة واحدة مفرومة ناعماً.

ربع كيلو من الزبدة الذائبة.

عدد ٢ ملعقة كبيرة زيت طعام.

كمية مناسبة من الرقاق.

حوالي نصف ملعقة صغيرة من البهارات المتنوعة.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

فلفل أسود وملح (حسب الرغبة )

طريقة التحضير

أولاً يتم وضع طاسة مناسبة وبها الزيت ويترك حتى يسخن تماماً، بعد ذلك يضاف لها البصل ويتم التقليب حتى يذبل بعض الشيء.

بعد ذلك يضاف له الفلفل المقطع ويتم التقليب مجدداً، ثم يضاف له اللحم المفروم والتوابل المشكلة وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود.

يتم التقليب بعض الوقت بعدها يتم تغطية الإناء ويترك على نار هادئة حتى ينضج اللحم، مع مراعاة التقليب من وقت لآخر حتى لا تجف السوائل الموجودة بها.

يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، بعد ذلك يتم تجهيز صينية مدهونة بالزبدة.

نقوم بغمس الرقاق في المرقة الموجودة لمدة ثانية فقط وتوضع في الصينية.

بعد ذلك نقوم بدهن ورقة الرقاق من الأعلى بالزبدة، ويتم غمس ورقة الرقاق الأخرى وتوضع في الصينية، وتدهن من الأعلى بالزبدة.

نقوم باتباع نفس الخطوات حتى ننتهي من نصف الكمية، نقوم بتوزيع اللحم في الصينية.

بعد الانتهاء من الكمية الموجودة بنفس الخطوات السابقة، توضع في الفرن لمدة نصف ساعة تقريباً حتى يصبح لونها ذهبي.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بالخطوات البسيطة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.