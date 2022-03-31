وصفة البصل المعجزة لعلاج مرضي السكر

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عمر شويل - جدة علاج مرض السكري باستخدام علاج طبيعي يهتم به فئة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض المذمن، حيث هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساهم في علاج اسكر، وأبرز هذه الأشياء علاج مفيد هو البصل، حيث يشتهر البصل بفعاليته ضد مجموعة متنوعة من الأمراض مثل نزلات البرد والسكري وأمراض القلب وهشاشة العظام وأمراض أخرى، فهو يحتوي مركبات كيميائية ذات خصائص مضادة للكوليسترول، ومضادة للسرطان، ومضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة

البصل لعلاج مرضي السكر

أظهر علاج طبيعي لمرض السكري أن البصل له تأثير كبير في خفض سكر الدم، وأن المكون النشط الرئيسي يُعرف باسم الأليل وثاني كبريتيد البروبيل (APDS)، وكذلك أكسيد ثنائي كبريتيد ثنائي الأليل (ODD) (الأليسين)، حيث لديه القدرة على خفض مستويات السكر في الدم وزيادة مستويات الأنسولين، تشمل الفوائد الأخرى للبصل آثاره على القلب والأوعية الدموية، والقدرة على خفض مستويات الكوليسترول،وخصائصه الخافضة للضغط، وقد أظهرت الدراسات أن خصائص البصل يمكن أن تمنع تدهور الأنسولين في الكبد، مما يمنع انهيار الأنسولين نتيجة لذلك ، ستكون مستويات الأنسولين في الجسم أعلى، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكر.

وصفة البصل كعلاج طبيعي لمرض السكري

البصل علاج طبيعي لمرض السكري يحتوي على كبريتات مماثلة لتلك الموجودة في الثوم. ومن المعروف أنها تخفض نسبة الدهون في الدم والتوتر الشرياني.

إليك وصفة علاج طبيعي لمرض السكري تشمل :

مكونات:

500 جرام بصل مفروم ناعماً

1 كغم تفاح أرضي مقشر ومقطع إلى شرائح صغيرة

1 ملعقة كبيرة زيت 125 جرام جبن شيدر مبروش

15 جرام زبدة

2 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

2 ملاعق كبيرة من الثوم المعمر

للتتبيل ، يُمزج الملح والفلفل.

طريقة:

1. سخني الزيت في قدر كبير (يمكن وضعه على الموقد)، أضيفي طبقة من التفاح والبصل والجب ، وكرري العملية، مع الانتهاء بطبقة من التفاح. يتبل بالملح والفلفل بين كل طبقة.

2. أطفئي النار وغطّيها واخبزيها لمدة 30 دقيقة، أخرجي الزبدة من التفاح وضعيها في مقلاة مسخنة لمدة 10 دقائق أخرى ، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

3. قم بإزالة التورتة من القالب وقطعها إلى أرباع. يُزين بخليط البقدونس والثوم المعمر ويُقدم مع السلطة الخضراء الطازجة.

من الأهمية بمكان لمرضى السكر تضمين البصل في إستراتيجية علاج مرض السكري لأن هذا العلاج الطبيعي لمرض السكري يمكن أن يساعدك في تحقيق أقصى قدر من الصحة.

جدير بالذكر أن البصل الأخضر يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم والحماية من ارتفاع السكر في الدم ونقص السكر في الدم.