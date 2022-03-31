ضاع عمرك بتعمل الكيك تقليدي اعرف طريقة عمل كيك الشطرنج بالفانيلا والشوكلاته في بيتك

يبحث الكثير من الناس عن طريقة عمل كيك الشطرنج، وهذا لعدة أسباب أبرزها هو أن كيك الشطرنج مميز للغاية من حيث الطعم، وقد يعشقها الكثير من الناس، وهي سهلة التحضير، ومرنة من حيث الوزن، واقتصادية للغاية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

طريقة تحضير كيك الشطرنج

إن كيك الشطرنج واحد من أكثر أنواع الكيك شكلًا جميلًا، وهذا لأنها تعتبر في شكلها مثل شكل لوحة الشطرنج، ومن أجل هذا هي مصدر من مصادر التقديم الكبير في المناسبات، وطعمها رائع للغاية ولذيذ قد يرغب الكثير من الناس في تناولها مع القليل من الشاي، والذي يعني الكثير من التميز، وفي الاتي طريقة تحضير كيك الشطرنج ومكوناته الكبيرة:

مكونات عمل كيك الشطرنج

إن مكونات عمل كيك الشطرنج، وسهلة التحضير وسهلة التقديم أيضًا، والمقادير المطلوبة في عمل تلك الكيكة مقادير إقتصادية، وهناك أكثر من مقادير، وأكثر من تكوينة، ولكن هذه المكونات هي المكونات المثالية من أجل عمل كيك الشطرنج علينا عمل كيك بمفردة ووصفة أخرى من أجل كيك الشوكولاته.

وتتمثل مكونات عمل كيك الشطرنج في النقاط التالية:

5 بيض

3/4 كوب سكر

1/2 ملعقة صغيرة ڤانيليا

3 ملعقة زبد

1/2 1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر

زبد + دقيق (لدهن الصينية)

لكيك الشيكولاتة:

6 بيض

1/2 1 كوب سكر

4 ملعقة كبيرة زبد لين

1/4 1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 كوب بودرة كاكاو

زبد + دقيق (لدهن الصينية)

طريقة تحضير كيك الشطرنج

تتمثل طريقة عمل كيك الشطرنج في النقاط التالية: