ضاع عمرك بتعمل الكيك تقليدي اعرف طريقة عمل كيك الشطرنج بالفانيلا والشوكلاته في بيتك

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يبحث الكثير من الناس عن طريقة عمل كيك الشطرنج، وهذا لعدة أسباب أبرزها هو أن كيك الشطرنج مميز للغاية من حيث الطعم، وقد يعشقها الكثير من الناس، وهي سهلة التحضير، ومرنة من حيث الوزن، واقتصادية للغاية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
طريقة تحضير كيك الشطرنج
إن كيك الشطرنج واحد من أكثر أنواع الكيك شكلًا جميلًا، وهذا لأنها تعتبر في شكلها مثل شكل لوحة الشطرنج، ومن أجل هذا هي مصدر من مصادر التقديم الكبير في المناسبات، وطعمها رائع للغاية ولذيذ قد يرغب الكثير من الناس في تناولها مع القليل من الشاي، والذي يعني الكثير من التميز، وفي الاتي طريقة تحضير كيك الشطرنج ومكوناته الكبيرة:
مكونات عمل كيك الشطرنج
إن مكونات عمل كيك الشطرنج، وسهلة التحضير وسهلة التقديم أيضًا، والمقادير المطلوبة في عمل تلك الكيكة مقادير إقتصادية، وهناك أكثر من مقادير، وأكثر من تكوينة، ولكن هذه المكونات هي المكونات المثالية من أجل عمل كيك الشطرنج علينا عمل كيك بمفردة ووصفة أخرى من أجل كيك الشوكولاته.
وتتمثل مكونات عمل كيك الشطرنج في النقاط التالية:
- 5 بيض
- 3/4 كوب سكر
- 1/2 ملعقة صغيرة ڤانيليا
- 3 ملعقة زبد
- 1/2 1 كوب دقيق
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر
- زبد + دقيق (لدهن الصينية)
لكيك الشيكولاتة:
- 6 بيض
- 1/2 1 كوب سكر
- 4 ملعقة كبيرة زبد لين
- 1/4 1 كوب دقيق
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 1/2 كوب بودرة كاكاو
- زبد + دقيق (لدهن الصينية)
طريقة تحضير كيك الشطرنج
تتمثل طريقة عمل كيك الشطرنج في النقاط التالية:
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- ندهن صينية الفرن بطريقة دائرية بواسطة القليل من الزبد، ومن ثم نقوم برش الدقيق.
- نقوم بخفق البيض والزبدة مع بعضهم البعض في المضرب الكهربائي.
- نقوم بإضافة السكر والفانيليا وهذا مع التقليب المستمر لمدة ثماني دقائق على الأقل.
- نترك الدقيق والبيكنج باودر حتى تتكون كمية من الهواء.
- نصب عجين الكيك في الصينية، ومن ثم نضعه في الطبقة الوسطي في الفرن لمدة ٣٥ دقيقة.
- ونكرر نفس الخطوات مع كيك الشوكلاته، ومن ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتي يقدم.
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