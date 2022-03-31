نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري صوص الشوكولاتة لتغليف وتزيين الكيك والحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر جميع المكونات التي يمكن أن تحتاجها الأمهات في المنزل قابلة للتحضير وسهله كما أن معظم الأمهات أصبحت مبدعة في تحضير الحلويات والمعجنات مما يجعلها تحتاج إلى أدوات التزيين باستمرار ولعل أشهر مكون للتزيين في جميع دول العالم هي الشوكولاتة السائلة فيما يعرف باسم صوص الشوكولاتة وبسبب كثرة استخدامها يطلق عليها متعددة الاستخدام حيث نقوم بتحضير صوص الشوكولاتة للاستخدام في تزيين الكيك والمعجنات من أمثلة البسكويت والبيتي فور وغيرهم من المكونات كما أن صوص الشوكولاتة أو الشوكولاتة السائلة تعتبر سهله من حيث الإعداد وبسيطة في المكونات التي تحتاجها لذلك نوفر عليك عناء شراء تلك المنتجات من الخارج بأسعار مرتفعة ونقدم لكم الخطوات باختصار عبر هذا المقال.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة اللذيذ

تعتبر عملية تحضير الحلويات من أكثر الأشياء التي تتمتع بها الفتيات ويتم تداولها بشكل أكبر في شهر رمضان يومياً حيث تقوم بمزج حلويات مختلفة ومكونات معاً حتى تخرج في النهاية بشكل محبب ومرغوب لدى البعض ولا شك أن مزج المكونات يخرج في النهاية بمذاق شهي ولذيذ من أمثلة الشوكولاتة السائلة أو صوص الشوكولاتة الذي يتم مزجه مع جميع الحلويات من الكنافة والقطايف وكذلك استخدام صوص الشوكولاتة الأساسي في تحضير الكيك والمعجنات بالإضافة إلي سهولة إدخاله في مكونات متعددة وفي حين الرغبة في تحضير صوص الشوكولاتة بدلاً من شرائه جاهزاً يمكنك القيام بذلك من خلال الالتزام بالخطوات الخاصه به بسهولة في المنزل وللتعرف على الخطوات يمكنك متابعة هذا المقال.

صوص الشوكولاتة

ظهرت الشوكولاتة السائلة أو صوص الشوكولاتة مع تطور أصناف الحلويات حتى يتم تغليف وتزين الحلويات بها خاصه الحلويات التي يتم تحضيرها من الكيك مثل التورتة والكب كيك وغيرهم من تلك الأصناف، ويوجد الكثير من أصناف صوص الشوكولاتة المنتشرة في مختلف الأماكن ولكن تعتبر أسعارها باهظة الثمن لذلك تلجأ الأمهات إلى تحضير صوص الشوكولاتة.

مقادير التحضير:

مقدار 100 جرام من الكاكاو البودرة داكن اللون.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة طعام من الزبدة “ملعقة صغيرة”.

ما يقارب من كوب إلا ربع من الحليب.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى قومي بتحضير وعاء قابل للحرارة وضعي فيه المكونات من الحليب ومسحوق الكاكاو ومسحوق السكر الناعم البودرة على درجة حرارة هادئة. الخطوة الثانية يجب أن يتم تقليب المكونات برفق من حين لآخر حتى تتجانس المكونات وتصبح ثقيلة نوعاً ما مع استمرار التقليب حتى ظهور الفقاعات والغليان. الخطوة الثالثة يتم رفع الوعاء من النار ونتركه جانباً ثم نحضر مكون الزبدة ونقوم بوضعه على الصوص وبعد إضافة الزبدة يتم وضع الخليط مرة أخرى على درجة حرارة هادئة. في تلك الخطوه لا بد من التقليب حتى يصبح قوام الصوص كما نرغب ثقيل وبعد الحصول على القوام المناسب يمكنك رفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ويصبح في تلك الحاله جاهز للاستخدام بعد أن يبرد. يعتبر الصوص قابل للاحتفاظ به لذلك يمكنك حفظ الصوص للاستخدام في وقت لاحق.

ملحوظة:

يوجد الكثير من الطرق المماثلة لتحضير صوص الشوكولاتة فلا تعتبر الطريقة السابقة هي الطريقة الوحيدة حيث يمكن تحضير صوص الشوكولاتة من الشوكولاتة الخام عن طريق عمل حمام مائي بخار والشوكولاتة الخام حتى تذوب وبعد ذلك يتم خلطها بالحليب وباقي المكونات حتى تصبح سائلة وصالحة للاستخدام.