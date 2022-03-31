نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري خبز الفينو المنزلي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل في المقال التالي
يعد خبز الفينو من أشهر المخبوزات التي يقبل على تناولها الجميع، و حيث يعد الخبز أيضاً من المكونات الأساسية في كل منزل، وحيث أن خبز الفينو يمكن تقديمه في وجبة الإفطار أو في وجبة عشاء خفيف أو يمكن أن يأخذ في خبز الفينو كسندوتشات للمدراس، كما أن خبز الفينو له العديد من الفوائد الغذائية، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل خبز الفينو بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات متوفرة دائماً في كل منزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل خبز الفينو
المكونات:
- كيلو جرام وربع من الدقيق.
- ربع كوب من الزبدة السائلة.
- نصف كوب من الماء أو أكثر.
- كوب من الحليب السائل أو البودرة.
- أثنين ملعقة من الزيت.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة من مسحوق البيكنج باودر.
- ربع ملعقة من الملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء ثم ذوبي ملعقة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من السكر الأبيض في ماء دافئ في الوعاء ولذلك حتى تفوير الخميرة.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة خليط الخميرة إلى كيلو جرام وربع من الدقيق مع ملعقة من مسحوق البيكنج باودر ثم بعد ذلك يضاف أثنين ملعقة من الزيت مع كوب من الحليب وربع ملعقة من الملح ثم بعد ذلك قومي بإضافة ربع كوب من الزبدة السائل ثم بعد ذلك أعجبني الخليط باليد جيداً.
- الخطوة الثالثة قومي بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة في التشكيل ثم أعجني الخليط لمدة خمس دقائق على الأقل ثم بعد ذلك قومي بتغطية العجينة بورق نايلون ثم احفظي الخليط في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يزيد حجمها.
- الخطوة الرابعة قومي بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ثم رشي عليها الدقيق حتى لا تلتصق ثم بعد ذلك قومي بفرد كل كرة من كرات العجين حتى تصبح على شكل دائرة بسماكة سنتيمتر ثم بعد ذلك قومي بلف كل دائرة من العجين على شكل أسطوانة ثم إقفال أطرافها باليدين وبعد ذلك ضعي العجين في صينية خبز مبطنة بورق زبدة واتركي العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة حتى يزداد حجمها.
- الخطوة الخامسة قومي بدهن الوجه العجين بالحليب أو صفار بيض مع نصف ملعقة من الحليب ثم بعد ذلك قومي بإدخال صينية الخبز على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يكتسب الخبر اللون الذهبي المحمر وبعد ذلك قومي بإخراج خبز الفينو من الفرن وقدميه إلى أسرتك.
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