حضري خبز الفينو المنزلي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

يعد خبز الفينو ‏من أشهر المخبوزات التي يقبل على تناولها الجميع، ‏و حيث يعد الخبز أيضاً من المكونات الأساسية في كل منزل، ‏وحيث أن خبز الفينو يمكن تقديمه في وجبة الإفطار أو في وجبة عشاء خفيف ‏أو يمكن أن يأخذ في خبز الفينو كسندوتشات للمدراس، ‏كما أن خبز الفينو له العديد من الفوائد الغذائية، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل خبز الفينو بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات متوفرة دائماً في كل منزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل خبز الفينو

المكونات:

كيلو جرام وربع من الدقيق .

ربع كوب من الزبدة السائلة .

نصف كوب من الماء أو أكثر .

كوب من الحليب السائل أو البودرة .

أثنين ملعقة من الزيت .

ملعقة من الخميرة الفورية .

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض .

ملعقة من مسحوق البيكنج باودر .

ربع ملعقة من الملح الطعام .

طريقة التحضير :