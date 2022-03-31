أسرار تحضير صوص المايونيز في المنزل مثل المطاعم

يوجد الكثير من الصوص الذي يعتبر من المقبلات الطعام والتي يرغب فيها الكثير من الأفراد عند تناول معظم الوجبات خاصه الوجبات السريعة من أمثلة الدجاج والمشويات وغيرهم الكثير من أصناف الصوص السريعة التي يتم تحضيرها وتنتشر في المطاعم بشكل كبير من أمثلة الكاتشب والمايونيز ويعتبر الكاتشب من الأشياء المتوفرة ولكن المايونيز من الأشياء التي يحتار البعض في طريقة تحضيرها وايجادها على الرغم من سهولة إعدادها في المنزل لذلك بدأ الأفراد يفكرون في كيفية تحضير مثل تلك الأصناف، وإذا كنت من محبي وجبات المطاعم بالطبع تحب المقبلات الجانبية من المايونيز لذلك يمكنك تحضيره بسهولة في المنزل بدلاً من شراء المايونيز جاهزاً دون الحاجه إلي مكونات من الخارج وللتعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير صوص المايونيز اللذيذ

يعتبر صوص المايونيز من الأصناف التي ظهرت التي تعتبر جانبية بجانب المشويات والوجبات السريعة ويعتبر مكون أساسي في المطاعم لا تخلوا المطاعم من المايونيز حتى أن الأطفال أصبحوا يقبلون عليه بشهية ويطلبون الكاتشب والمايونيز باستمرار فهو من الأصناف التي يمكن أن يتم تصنيفها من المقبلات أو الصلصات الخفيفة التي لا تؤثر على الأطفال.

مكونات التحضير:

ثلث كوب من الزيت النباتي.

صفار بيضة واحده.

ملعقتين من عصير الليمون.

رشة ملح.

قطرات من الخل.

نصف ملعقة من المستردة.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي احضرى بولة صغيرة من البلاستيك ضعي فيها الصفار ثم قطرات عصير الليمون المحددة ومكون المستردة ورشة الملح ثم اخفقي باستخدام المضرب اليدوي لمدة دقيقة. الخطوة الثانية بعد إخفاق المكونات جيداً يتم إضافة باقي المكونات من الزيت ويتم التقليب باستخدام المضرب اليدوي والاستمرار في التقليب حتى مرور عشر دقائق. يفضل أن يتم التقليب بالمضرب حتى يصبح خليط المايونيز ثقيل نوعاً ما وخالي من التكتلات. يفضل أن يتم استخدام صوص المايونيز بارد لذلك يمكنك وضعه في الثلاجة في عبوة لحين الاستخدام حسب الرغبة.

أسرار نجاح صوص المايونيز: