أسهل طريقة لتحضير الهوت شوكليت في المنزل مثل الكافيهات

تعتبر المشروبات الدافئة من المشروبات المناسبة في تلك الفترة وكذلك في حالات آلام المعدة فهي تهدئ من التقلصات بالإضافة إلي الشعور بالدفء عند تناول المشروبات الدافئة حتى أن الأمهات تقوم بتقديم هذه المشروبات الدافئة الساخنة على المشروبات الغازية التي تؤثر على الأطفال والكبار ايضا، ولا شك أن هناك العديد من المشروبات الدافئة التي لا حصر لها في جميع المنازل كما يوجد المشروبات البسيطة وكذلك المشروبات التي تحتاج إلى تكلفة بسيطة ويرغب بعض الأفراد في تحضير المشروبات الخاصه بالكافيهات التي تقوم الكافيهات بتحضيرها بطريقة رائعة مما يجعلها مميزة وجذابة من أمثلة مشروب الهوت شوكليت الذي يعتبر مشروب أساسي في الكافيهات ويعتبر طريقة تحضيره سهلة في المنزل لذلك نقدم لكم الطريقة بالخطوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الهوت شوكليت

مكونات التحضير:

ثلاث أكواب من الحليب الدافئ.

كوب صغير من الكاكاو.

مقدار مناسب من الماء.

ثلاث ملاعق من السكر.

رشة من مسحوق الفانيليا.

ملعقة من الزبدة “ملعقة طعام”.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي باستخدام منخل ناعم نقوم بنخل كلاً من الكاكاو في وعاء ويوضع عليه كلاً من المكونات الاخرى من الفانيليا والسكر. الخطوة الثانية نقوم بتقليب المكونات السابقة قبل إضافة الماء ونقلبه جيداً حتى تذوب المكونات معاً ثم نضع الوعاء على درجة حرارة هادئة. الخطوة الثالثة أثناء وضع المكونات يتم التقليب بهدوء ونقوم بإطفاء النار عند الوصول إلى درجة حرارة معينة دون أن يغلي الخليط. في تلك الخطوة يتم إضافة أكواب الحليب المحددة وتشغيل النار مرة أخرى حتى تمتزج المكونات وتسخن. ضعي ملعقة الزبدة والتقليب حتى تذوب الزبدة وتغلي المكونات معاً، جهزي أكواب الهوت شوكليت ثم سكب الهوت شوكليت في الأكواب و ضعي مكونات للتزيين من بودرة الشوكولاتة والكريمة.

فوائد مشروب الهوت شوكليت: