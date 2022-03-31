نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأحلى طريقة لتحضير مهلبية البرتقال حلويات رمضان بقوامها المضبوط وبطعم منعش و كريمي في المقال التالي

أسهل طريقة لتحضير مهلبية البرتقال، هناك العديد من الحلويات الباردة التي يعشقها الجميع بالأخص الأطفال ومن أكثر تلك الحلويات هي المهلبية بالبرتقال هناك الكثير من النكهات و الإضافات التي تضاف على المهلبية لتعطيها طعم مميز ومنعش ومن ألذ هذه النكهات هي البرتقال، حيث تعد المهلبية من الحلويات الاقتصادية جدًا التي لا تحتاج تكلفة او مجهود كبير، خطوات تحضيرها سهلة جدًا يستطيع الجميع تحضيرها في 10 دقائق فقط، فهي من ألذ الحلويات التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك في شهر رمضان بعد الإفطار. مقادير مهلبية البرتقال تتكون مهلبية البرتقال من طبقتين وسنبدأ بتقديم الطبقة الأولى وهي المهلبية: لتر حليب سائل.

4 معالق كبيرة نشا.

سكر حسب الرغبة

ملعقتين كبار ماء ورد.

3 معالق كبار من الحليب البودر. طبقة البرتقال لتر عصير برتقال

2 ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب من الماء.

سكر حسب الرغبة.

قشر برتقال مقطع شرائح لتزيين. طريقة تحضير مهلبية البرتقال أولا نقوم بتحضير بتحضير طبقة المهلبية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع لتر من الحليب و 4 معالق من النشا والسكر والحليب البودر نقلب كافة هذه المكونات مع بعضهم حتى على البارد يذوب النشا مع الحليب ونتأكد أن النشا ذابت تمامًا.

بعد ذلك نرفع الوعاء على النار ونقوم بتحريكة بشكل مستمر بالمضرب اليدوي حتى يبدأ القوام ان يثقل.

ثم نقوم بإضافة ماء الورد على طبقة المهلبية ونخلطها مع المكونات حتى تتجانس.

بعد ذلك نرفع المهلبية من على النار.

ثم نأتي بأكواب التقديم ونقوم بسكب خليط المهلبية في الأكواب نملأ نصف الأكواب فقط.

نضع الأكواب في الثلاجة حتى تبرد قليلاً.

في ذلك الوقت نقوم بتحضير طبقة البرتقال، نضع عصير البرتقال والسكر في وعاء على النار حتى يغلو.

في ذلك الوقت نقوم بتحضير طبقة البرتقال، نضع عصير البرتقال والسكر في وعاء على النار حتى يغلو. نخلط النشا مع الماء حتى تذوب بها.

عندما يغلي البرتقال نقوم بإضافة النشا على البرتقال نع التقليب بالمضرب اليدوي بشكل سريع حتى يثقل قوام البرتقال.

نرفع الوعاء من على النار ونترك الخليط حتى يهدأ تماما ثم نقوم بسكبه على خليط المهلبية في الأكواب.

بعد ذلك نقوم بتزيين مهلبية البرتقال ببشر البرتقال المبشور و الكريز ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد ونغطي المهلبية لكى لا تتكون طبقة جافة على وجه المهلبية.

بعد ذلك نقدمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل وأحلى طريقة لتحضير مهلبية البرتقال حلويات رمضان بقوامها المضبوط وبطعم منعش و كريمي - ثقفني

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