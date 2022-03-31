نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بنفسك البسيسة بالبرتقال بالطريقة الجديدة شهية ولذيذة في المقال التالي
تعد مصر من أشهر البيوت العربية في تحضير الحلويات يومياً بعد وجبات الغداء وكذلك في شهر رمضان يتم تقديم الحلويات المختلفة والمتنوعة طوال أيام الشهر مما يجعل السيدات في بحث دائم عن وصفات وطرق جديدة لتحضير الحلويات للتنوع في طرق تحضيرها، وبسبب كثرة انتشار الحلويات على النسق الجديدة ومن بينهم حلويات بسيطة التي تعتبر من الحلويات التقليدية القديمة هي البسيسة التي اصبحت مطورة في ذلك الوقت بسبب إدخال بعض النكهات عليها مثل البرتقال حيث تعتبر البسيسة بالبرتقال من الأشياء المنتشرة التي تكتسب مزيج البسيسة البرتقال مما يجعلها شهية وأصبحت مفضلة لدي الأفراد بدلاً من الطريقة التقليدية وللتعرف على طريقة تحضير يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير البسيسة بالبرتقال
مكونات التحضير:
- كأس ونصف من الدقيق عالى الجودة.
- كأس ونصف من دقيق الذرة.
- عدد أربع بيضات.
- ملعقة من السمن البلدي “ملعقة طعام”.
- كيس من الفانيليا.
- مقدار مماثل للدقيق من السكر.
- نصف كأس من البرتقال وآخر من الحليب.
- كوب إلا ربع من الزيت النباتي.
- كأس زبادي.
- ملعقة من السمسم.
طريقة التحضير:
- تعتبر طريقة تحضير البسيسة من الطرق السهلة حيث نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي وإضافة فيه جميع المكونات السائلة من الحليب والزيت وعصير البرتقال الطازج.
- بعد إخفاق المكونات السابقة في الخلاط يضاف إليهم البيض ومسحوق الفانيليا يتم وضع السكر ومكون السمن البلدي وتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى يصبح الخليط مزيج واحد.
- نحضر بوله خاصه بالعجن ونضع فيها دقيق الذرة والدقيق العادي ويتم تقليبهم عنهم إضافة إليهم عبوة الزبادي والتقليب باستخدام وسيلة خارجية مثل الملعقة.
- اضيفي مكون البيكنج باودر إلى المكونات السابقة ثم اسكبي خليط السابق الذي تم تحضيره في الخلاط الكهربائي ثم يتم العجن والتقليب في اتجاه واحد.
- بعد الحصول على الخليط المناسب بحيث يكون خالي من التكتلات ننتقل إلي تجهيز صينية فرن حجم وسط وندهنها بالزبدة مع رشة من الدقيق ثم وضع فيها خليط البسيسة.
- تشغيل الفرن الكهربائي على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم رش السمسم بعد الإنتهاء من تجهيزها أو عند خروجها من الفرن.
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