حضري بنفسك البسيسة بالبرتقال بالطريقة الجديدة شهية ولذيذة

تعد مصر من أشهر البيوت العربية في تحضير الحلويات يومياً بعد وجبات الغداء وكذلك في شهر رمضان يتم تقديم الحلويات المختلفة والمتنوعة طوال أيام الشهر مما يجعل السيدات في بحث دائم عن وصفات وطرق جديدة لتحضير الحلويات للتنوع في طرق تحضيرها، وبسبب كثرة انتشار الحلويات على النسق الجديدة ومن بينهم حلويات بسيطة التي تعتبر من الحلويات التقليدية القديمة هي البسيسة التي اصبحت مطورة في ذلك الوقت بسبب إدخال بعض النكهات عليها مثل البرتقال حيث تعتبر البسيسة بالبرتقال من الأشياء المنتشرة التي تكتسب مزيج البسيسة البرتقال مما يجعلها شهية وأصبحت مفضلة لدي الأفراد بدلاً من الطريقة التقليدية وللتعرف على طريقة تحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير البسيسة بالبرتقال

مكونات التحضير:

كأس ونصف من الدقيق عالى الجودة.

كأس ونصف من دقيق الذرة.

عدد أربع بيضات.

ملعقة من السمن البلدي “ملعقة طعام”.

كيس من الفانيليا.

مقدار مماثل للدقيق من السكر.

نصف كأس من البرتقال وآخر من الحليب.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

كأس زبادي.

ملعقة من السمسم.

طريقة التحضير: