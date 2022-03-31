طريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية مثل المحلات

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إليكم طريقة عمل صلصة البيتزا الطريقة الصحيحة بنفس الطعم المميز تعد صلصة البيتزا مكون أساسي في عمل البيتزا لأنها تكسبها طعم ومذاق مميز مثل المطاعم ولكن يوجد أكثر من طريقة لعمل صلصة البيتزا كما يوجد الكثير من ربات البيوت يبحثنا عن طريقه مثالية لعمل صلصة البيتزا والتي سوف نشرحها لكم بطريقه سهلة في البيت من مكونات وخطوات مضبوطه لأشهي طعم ومذاق. مكونات صلصة البيتزا مثل المحلات عدد 3 ثمرات من الطماطم متوسطه الحجم.

1 ملعقة صغيرة من البصل البودر.

مقدار ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة طعام كبيرة من السكر.

ملعقة من الزعتر.

ملح حسب الرغبة.

فلفل اسود ناعم حسب الرغبة أيضا. طريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية أولا نبدأ بتنظيف الطماطم بغسلها جيدا ثم نزع الرأس وعمل بعض الشقوق في الطماطم ثم نتركها بدون تقطيع. نجهز وعاء مملوء إلى المنتصف من الماء ثم نضيف إليه الملح ويترك على النار حتى يغلي. وبعد الغليان نضع فيه حبات الطماطم حتى تغلي لمدة دقيقتين. نجهز وعاء اخر به ماء مثلج ثم ننقل فيه حبات الطماطم سريعا بعد أخراجها من الماء المغلي ونتركها لمدة دقيقة إضافية اخرى. ثم نخرج حبات الطماطم من الماء المثلج ونقشرها ونضربها في الخلاط مع إضافة باقي المكونات عليها. نحضر وعاء نظيف وجاف ثم نضعه على النار ونضيف إليه الطماطم المخفوق في الخلاط ويترك حتى يغلي ويغلظ قوامه. تسمي هذة الطريقة لعمل الطماطم باسم طماطم كونكاسيه. بعد أن تبرد الطماطم تستخدم لعمل البيتزا أو تحفظ في برطمان زجاج في الثلاجة للاستخدام اللاحق. ولا يفوتك أن تضعي على الوجه القليل من الزيت حتى لا تفسد واستخدميها كلما قمتي بعمل البيتزا كما يمكنك رش بعض الزعتر عليها للمزيد من النكهة المتميزة. طريقة عمل صلصة البيتزا بمعجون الطماطم الجاهز المكونات: بصلة صغيرة الحجم مفرومة.

فص ثوم مهروس.

عدد 1 ثمرة طماطم مبشورة.

رشه فلفل اسود.

زيت زيتون.

رشه زعتر.

رشه ريحان.

ملح حسب ما يفضل.

كمية قليلة من الماء. طريقة التحضير نضع وعاء على النار ونسخن فيه زيت الزيتون ثم نضع عليه البصل المبشور. ثم نضع الثوم المفروم أيضا و نقلب حتى تذبل المكونات ويتحول لونها إلى الأصفر. ثم ضيفي عليهم الطماطم المبشور ومعجون الطماطم أو صلصة الطماطم الجاهزة. وعليهم كمية قليلة من الماء حتى يصبح القوام المطلوب. قلبي الخليط جيدا ثم ضيفي عليهم الفلفل الأسود والملح والبهارات السابق ذكرها. نخفض من درجة حرارة النار ونتركها على النار لمدة 10 دقائق حتى تتسبك. ثم ارفعيها من على النار واستخدميها بعد أن تبرد فوق البيتزا. أو قومي بتخزينها في برطمانات وضعي على الوجه قليل من الزيت حتى لا تفسد وضعيها في الثلاجة للاستخدام اللاحق. عمر شويل - جدة طريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية مثل المحلات - ثقفني

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