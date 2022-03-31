نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحذر وبشدة.. أخطاء ترتكبها الأمهات عند سلق البيض يحوله إلي سم قاتل تجنبوها فورا قبل فوات الأوان في المقال التالي
يمدنا البيض بمجموعة من العناصر الغذائية الممتازة حيث يحتوي على مجموعة من الكالسيوم والفيتامينات مثل فيتامين دال وفيتامين ب 12 الذي يعرف باسم فيتامين الحياة ونجد أنه يقوي العظام والأسنان ويساعد الأطفال في بناء أجسماهم ويساعد في بناء العضلات وتقوية بنية الجسم وتقوية النظر لذلك تقوم ربات المنازل بعمله دائما إلى أبنائها وللكن ترتكب خطا فادح حينما تقوم بسلقه سوف نتعرف على هذا الخطأ من خلال هذا المقال.
الخطا الذي ترتكبه الأمهات عند سلق البيض
عندما تقوم ربات المنازل بعمل البيض ترتكب خطأ معين سوف نوضح هذا الخطا من خلال النقاط التالية..
- القيام بغسل البيض قبل وضعه في الثلاجة حيت يتغلل الماء إلى البيضة ويؤدي إلى تعفنها فعندما نقوم بغلسه يجب قبل الطهي مباشرة.
- قبل طهو البيض يوضع البيض في الثلاجة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فسادة وذلك بسبب فتح الثلاجة باستمرار لذلك يجب وضعه على الرف.
- تناول البيض دون التأكد من عدم فسادة أو اختباره.
- يمكن أن يثقب البيض ويتعفن دون علم فيجب اختباره قبل الطهو.
- يجب التأكد من صحة البيض عن طريق وضعه في الماء فاذا تم طفو البيضة فأنها فاسدة ويجب عدم طهوها لأنها تسبب التسمم والوفاة.
- سلق البيض ووضعه في الثلاجة ثم تسخينه مرة أخرى يؤدي ذلك حدوث الكثير من الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي.
فوائد البيض
يكون للبيض فوائد كثيرة ومتعددة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- يمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاج إليها.
- يساعد في بناء العضلات ويعمل على تقويتها.
- يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يغذي الجسم.
- يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل دال وA.
- يساعد على تقوية العظام ويحمي العظام من اللين.
- يساعد في بناء بنية الأطفال ويقوي عضلة المخ.
- يعمل على تقوية الذاكرة ويخفف من حالات الزهايمر.
- يساعد على تقوية النظر وخاصة الأطفال.
- يساعد على إنقاص الوزن عندما نتناول بيضه واحدة كوجبة عشاء دون خبز وأخرى في الفطار دون خبز للحصول على وزن مثالي.
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