نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنقطع الكرنب غلط.. فكرة عبقرية لتقطيع الكرنب في دقيقتين أكتر من 5 كرنبات بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ من الممكن أن يتم وبمنتهى السهولة حيث يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بالتقطيع للكرنب ثم سلقه، وفي خلال أقل وقت ممكن يكون الورق جاهز تماما على الاستعمال، ومن خلال الآتي في تلم السطور المقبل نقدم لك الطريقة المثلى، والتي من خلالها سيكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بخطوة التقطيع والسلق للكرنب ومن دون أن تكون هناك إضاعة للوقت، وتوفر تلك الطريقة على ربة المنزل الجهد إذا ما قطعت الورق بالطريقة العادية، وفيما يأتي أيضا أهم الخطوات لسلق الكرنب سريع ومن دون استعمال الماء.

سلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

من الممكن أن تقومي بخطوة التقطيع للكرنب بطريقة سريعة ومدهشة تمكنك من إنجاز التحضيرات لوصفة محشي الملفوف وفي وقت قياسي، ومن أهم الخطوات التي من الممكن أن نستخدمها لسلق الورق وتقطيعه ما سنقوم بعرضه في الخطوات القليلة القادمة:

خطوات لتقطيع الكرنب بسرعة مذهلة

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بتقطيع ورق الكرنب وبسرعة وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة نذكرها بالنقاط القادمة والتي تيسر عليك الحصول على الكرنب مقطع سريعا وجاهز على السلق والاستخدام.

الخطوة الأولى تكون من خلال الإحضار للكرنبة التي تتواجد لديك وضعيها على سطح مستوي.

أزيلي الرأس للكرنبة تماما بتقويرها.

أزيلي الرأس للكرنبة تماما بتقويرها. بعد إزالة الرأس تماما يتم وضع الكرنبة على الفلانشة.

استعمال السكين في تقطيع الورق باستعمالها ولكن لا بد وأن تكون الكرنبة في وضعها المقلوب.

بعد أن يتم استقرار الكرنبة على الفلانشة مقلوبة يتم استعمال السكين لتقطيع الكرنبة إلى مربعات.

بعد أن يتم التقطيع للورق لمربعات يكون من السهل سلق الكرنب بكل سهولة.

خطوات لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ

سلق الكرنب يكون بالاعتماد على الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون باستعمال الورق بعد تقطيعه بالطريقة وخطواتها السابقة.

بعد التقطيع للورق يتم وضعه بكيس حراري وبكمية محددة.

لا بد من تفريغ الكيس تماما من الهواء.

إغلاق الكيس الحراري تماما وبدء التسوية أو السلق من خلال الميكرو ويف لدقائق بسيطة.

بعد حوالي خمس دقائق فقط يتم إخراج الكرنب ويكون مسلوق جاهز.

تواجه السيدات مشاكل كثيرة عند تقطيع الكرنب وتبحث عن طرق تساعدها في تقطيع وسلق الكرنب بسرعة الصاروخ بدون مجهود والحصول على كرنب مسلوق بدون مجهود يكون من خلال اتباع بعض الخطوات التي تساعدها في سلق الكرنب قومي فقط بوضع الكرنب المسلوق في الميكروف واحصلي علي كرنب في دقائق مقطع وجاهز بدون تعب عليكس