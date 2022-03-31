بمقادير مضبوطة.. طريقة عمل بيتيفور العيد الدايب وسر طعمه وقوامة الهش بطعم احلي من الجاهز

طريقة عمل بيتيفور العيد، حيث يعتبر البيتي فور من أهم وأشهر أنواع الحلويات المصرية والعربية، فيتميز البيتي فور بالمذاق الناعم الجميل، وهو من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار، ويصنف البيتي فور تحت قائمة المخبوزات السكرية، فهو من الحلويات الأساسية في الأعياد مثل عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وشهر رمضان، وأيضا هو أحد الحلويات سريعة التحضير، ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، ويتم تحضيره في أعياد الميلاد الخاصة بالأطفال باستمرار مع الجاتوه والتورتة، كما يمكن تزيينه بالشوكولاتة أو بالعسل والمكسرات أو بالمربي.

مقادير بيتيفور العيد

تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على أفضل بيتي فور ناعم وجميل، ويمكن تنفيذها بالطريقة بالتالية:

المكونات

3 كوب من الدقيق الأبيض الناعم.

رشة فانيليا.

كوب من الزبدة المذابة.

كوب من السكر البودرة.

3 بيضات.

رشة من بشر قشر الليمون أو قشر البرتقال.

طريقة تحضير بيتيفور العيد بالمقادير

في طبق عميق نقوم بخفق البيض مع بشر الليمون والفانيليا، ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا.

نقوم بإضافة الزبدة ونستمر في الخفق الكهربائي حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

نضيف السكر بالتدريج ونستمر في الخفق.

نضيف السكر بالتدريج ونستمر في الخفق. في طبق عميق نضيف الدقيق والباكينج بودر ونقلبهم معا.

نقوم بإضافة خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط البيض ونستمر في التلقيب.

نترك العجينة في مكان دافئ لترتاح لمدة نص ساعة، وتغطى بالاسترتش أو بورق فويل.

ثم يتم عمل كرات صغيرة ويتم تشكيل البيتي فور.

نرص البيتي فور في صينية مدهونة زبدة أو مغطاة بورق الزبدة.

نضع الصينية في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة.

نزين البيتي فور بالمربى والعسل.

فوائد تناول بيتيفور العيد

يمتلك البيتي فور الكثير من الفوائد الغذائية التي تفيد جسم الإنسان، ومنه ما يلي:

يعتبر البيتي فور من الأطعمة الهامة التي يفضل إعطائها للصغار بدلا من الشيبس أو المقرمشات الصناعية أثناء الرحلات، فهي طعام منزلي ذات مذاق حلو.

كما يحتوي البيتي فور على قيمة غذائية عالية البروتين، وذلك. لأنه يحتوي على البيض، فهو مناسب للكبار والصغار كما أنه يعتبر من الحلويات التي يتم عملها في العيد.

يعتبر البيتي فور من الحلويات التي يمكن إعدادها بشكل سريع في البيت كما أنه يتم عمل البيتي فور في البيت ويقدم البيتي فور مع الشاي أو القهوة كما أنه يمكن عمل البيتي فور في المنزل بدلا من شراؤه من المحلات لذا قدمنا لكم أكثر من طريقة لعمل البيتي فور بدلا من شراؤه من المحلات