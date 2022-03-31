نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة اللوتس في البيت بمكونات بسيطة وزي الجاهزة في المقال التالي

تعد كيكة اللوتس الباردة من أكثر أطباق الحلويات الشهية والسريعة، التي يمكن أعدادها في المناسبات المفاجئة، حيث إن طريقة إعدادها سهلة وسريعة ولا تحتاج سوى لعشر دقائق حتى تكون جاهزة، كما أن طعم بسكوت وزبدة اللوتس يعطي لمذاقها فخامة وروعة لا يمكن مقاومتها، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير كيكة اللوتس الباردة، وأسرار تحضيرها مثل المطاعم. مكونات كيكة اللوتس الباردة عبوة من بسكوت اللوتس

4 أكواب حليب بارد

2 ملعقة كبيرة كاسترد

3 ملاعق كبيرة نشا ذرة

نصف كوب سكر أبيض

3 ملاعق زبدة اللوتس للتزيين شوكولاته نوتيلا / زبدة اللوتس (على حسب الرغبة(.

بسكوت اللوتس المطحون طريقة تحضير كيكة اللوتس الباردة قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم وضعي بها قطع بسكوت اللوتس بجانب بعضها البعض، حتى تمتلئ الطبقة الأولى من الصينية.

قومي بتحضير الطبقة الثانية من الكيك عن طريق، وضع 4 أكواب من الحليب البارد في وعاء على نار أقل من متوسطة، ثم قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاسترد و3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة، ونصف كوب من السكر الأبيض.

قومي بتقليب جميع المكونات السابقة جيدًا، واستمري في ذلك حتى لا تتكتل النشا.

ضعي 3 ملاعق من زبدة اللوتس على المكونات السابقة، عندما ترتفع درجة حرارتها وتصبح دافئة، حتى تذوب الزبدة بسهولة.

استمري في التقليب بشكل متواصل، حتى تصل المكونات إلى قوام متماسك بشكل متوسط، وحتى يمكن توزيعه بشكل سريع.

أرفعي المكونات من على النار، وقومي بتوزيع جزء منها على طبقة البسكوت، بحيث يتم فردها وتغطية الطبقة الأولى تمامًا.

ضعي الطبقة الثانية من بسكوت اللوتس بشكل سريع، ثم كرري الخطوة السابقة، واستمري في ذلك حتى تنتهي من كل قطع البسكوت، مع الحفاظ على وضع آخر طبقة من الحليب.

في النهاية قومي بتوزيع طبقة من زبدة اللوتس أو شوكلاته النوتيلا، وتزيينها بطبقة من بسكوت اللوتس المطحون.

ضعي كيكة اللوتس في الثلاجة لمدة 3 ساعات، بعد ذلك قومي بتقطيعها بالشكل المناسب وتقديمها باردة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة اللوتس في البيت بمكونات بسيطة وزي الجاهزة - ثقفني

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