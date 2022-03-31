نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة السمبوسة على أصولها بأدق المقادير وبعجينة قطنية بطريقة مظبوطة وناجحة 100% في المقال التالي

تعد السمبوسة من الأكلات المحببة للكبار والصغار، وهي من أشهر المأكولات التي تقدم على المائدة العربية في شهر رمضان المبارك، وتعتبر من ألذ وأخف الوجبات السريعة التي تقدم بحشوات مختلفة ومع بعض الوجبات الأساسية، وتعد وجبة غذائية متكاملة ومفيدة لصحة الجسم، سوف نقوم بتحضير السمبوسة بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة وايضا سوف نقوم بتحضير بعض الحشوات التى يمكن حشو السمبوسة بها. طريقة عمل عجينة السمبوسة المقادير:-

٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

رشة ملح.

٥ معالق من الزيت أو الزبدة السائلة.

ماء دافئ للعجن. مقادير حشوة السمبوسة بالجبن والزيتون:- كوب من الجبن الشيدر المبشور.

كوب من الجبن الرومي المبشور.

كوب من الجبن الموزاريلا المبشورة.

زيتون اسود مخلل وخالى من النواة. مقادير حشوة الجبن الفيتا بالسبانخ:- كوب من أوراق السبانخ.

كوب من الجبن الفيتا.

ملعقة زبدة. طريقة التحضير في بولة كبيرة نقوم بإضافة الدقيق والملح ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة الزيت أو الزبدة ونقلب حتى تختلط المكونات تماما.

نقوم بإضافة الماء تدريجياً ونقوم بالعجن لمدة ١٠ دقائق حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بتغطية العجينة بمنشفة نظيفة أو بكيس بلاستيكي وتترك جانباً لترتاح لمدة ٣٠ دقيقة.

نقسم العجينة إلى نصفين ونقوم بفرد العجينة وتقطيعها إلى قطع دائرية بواسطة بولة صغيرة لسهولة حشوها.

نقوم بتحضير بولة متوسطة ونضع الجبن الرومى والشيدر والموزاريلا ومعهم الزيتون الاسود ونقلب جيدا بالملعقة.

نقوم بتحضير حشوة السبانخ والجبنة الفيتا حيث نقوم بتحضير مقلاة صغيرة ونضع بها ملعقة من الزبدة ونقوم بتشويح السبانخ لها حتى تتخلص من الماء الموجود بها.

ترفع من على النار وتترك حتى تبرد تماماً ثم نقوم بإضافة الجبن الفيتا ونقلب جيدا حيث تستخدم محشوة أخرى السمبوسة.

تقوم بحشو السمبوسة بها وتغلق جيدا حتى تصبح بشكل نصف دائري وتعلق من الجوانب باستخدام الشوكة حتى لا تتفتح عند القلي.

نقوم بتحميلها في زيت ساخن على نار متوسطة حتى تاخذ اللون الذهبي.

تقدم في أطباق التقديم ويقدم بجانبها صوص الكاتشب والمايونيز ويمكن أيضا تحضير سلطة كول سلو بجانبها.

تقدم السمبوسة بجانب المكرونة البشاميل أو الكبسة مع اللحم. عمر شويل - جدة عجينة السمبوسة على أصولها بأدق المقادير وبعجينة قطنية بطريقة مظبوطة وناجحة 100% - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة السمبوسة على أصولها بأدق المقادير وبعجينة قطنية بطريقة مظبوطة وناجحة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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