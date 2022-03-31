بكوب زبادي أعملي الثومية على أصولها بمكونات بسيطة بطعم وقوام مظبوط مثل المطاعم

تشتهر سلطات الثومية عند السوريين، لما لها من طعم خفيف ولذيذ، حيث أنها تقدم مع جميع المشويات والشاورما السورى الذى تضيف الثومية الطعم والمذاق الرائع، كما أنها تعتبر من المقبلات التى يعشقونها جميع أفراد الأسرة لأنها تتميز بطعم مختلف ونعومة لا تقاوم أكلها، وتأكل الثومية فى الساندوتشات اللذيذه المحببه لدى الأطفال، ولذلك سوف نعرض تقديم طريقه تحضير الثومية كالمطاعم.

طريقة عمل الثومية كالمطاعم

المكونات

كوب من الزبادى كامل الدسم.

معلقة خل صغيرة.

معلقة لبن صغيرة.

فصوص ثوم مبشورة.

فلفل أسود.

رشه ملح.

تحضير سلطة الثومية كالمطاعم

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة والسريعة للحصول على ثومية كالمطاعم دون أن تحضر على النار أو نقوم بخفقها بالمضرب الكهربائى كل ماعليكى تقليب المكونات حتى تتجانس وتصبح قوامها كريمى ومتماسك.

نحضر بولة صغيرة ونقوم بوضع الزبادى ونضع عليه فصوص الثوم المهروسه ونقلب الزبادى جيداً، ثم نضع الخل والفلفل الأسود ورشه الملح والفلفل الأسود ونقوم بتقليبها حتى تتجانس جميع المكونات، ثم نضع القليل من الحليب ونقلب.

طريقة تحضير الشاورما السورى مع سلطة الثومية

الشاورما بكل أنواعها من الأكلات المحببة مع سلطة الثومية ، حيث تضيف الثومية للشاورما الطعم المميز والمذاق الحلو الذى لا نستطيع الاستغناء عنه فى تناول الشاورما والذى يعشقه الكبار والصغار، وسوف نعرض طريقة تحضير الشاورما مع سلطة الثومية كالمطاعم.

المكونات

نصف كيلو لحم مقطع شرائح.

بصله مقطعه حلقات.

فلفل اخضر مقطع حلقات.

فلفل اسود.

بهارات.

قرفه.

زنجبيل.

سمن.

ملح.

تحضير الشاورما السورى

نحضر إناء ونضع بداخله السمن ونضع البصل والفلفل الاخضر حتى يزبل، نقوم بوضع شرائح اللحم ونضع التوابل الفلفل الاسود والقرفه والزنجبيل والبهارات ونقلب جيداً.

نترك اللحم لمدة ربع ساعه حتى تمام النضج، ثم نضع الملح أخيراً حتى تستوى الشاورما سريعاً ونقلب ثم ترفع الشاورما من على النار.

طريقة تحضير الشاورما السورى مع سلطة الثومية