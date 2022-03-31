معجزة ملعقة الخميرة لتبييض الوجه وتسمين الخدود وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت من أول مرة

خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه الذي ينحف من بعض العوامل مثل قلة الأكل سواء من الصيام أو من ظروف تمرين بها، وهناك من تعاني من نحافة الوجه جدًا عند إتباع نظام غذائي لخسارة الوزن بشكل لا يرضيها، لذلك الحل هو خلطة الخميرة لنفخ الوجه والخدود ونخلطها مع الزبادي لكي يصبح الوجه بدرجة أفتح.

مكونات خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الخدود

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

قطرات قليلة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة عمل خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الخدود

قومي بخلط الخميرة من الزبادي وبعدها أضيفي إليهم عصير الليمون مع العسل وقلبيهم جيدًا.

اغسلي وجهكِ وبعدها طبقي الخليط على الوجه برفق.

اتركي الخلطة تبقى على وجهكِ لمدة نصف ساعة على الأقل.

قومي بإزالة الخليط بفركه برفق ثم اتبعي ذلك بغسله بالماء الفاتر.

ادهني على البشرة المرطب المناسب لها.

كرري استخدام هذا الخليط مرتين إسبوعيًا.

مكونات خلطة الخميرة وماء الورد لتسمين الخدود

تعتبر خلطة الخميرة وماء الورد من أكثر الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض وتفتيح البشرة بشكل فعال وسريع، عليكي الأستمرار بهذه الخلطة للحصول على أفضل النتائج المرضية، إليكي مكوناتها وطريقة تحضيرها.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

امزجي جميع المكونات المذكورة أعلاه جيدًا، ثم اتركيها جانبًا لعدة دقائق.

قومي بغسل البشرة واتركيها حتى تجف من الماء تمامًا أو استخدمي منشفة قطن.

ضعي من الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، وبعدها مرري قطع ثلج على وجهك لتغلقي المسام.

كرريها مرتين إسبوعيًا.

وصفة الخميرة والبيكنج بورد لنفخ الوجه وتفتيحه

4 ملاعق صغيرة من الخميرة.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزيوت الطبيعية التي تناسب نوع بشرتك.

طريقة التحضير