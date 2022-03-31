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الشيب من أكثر المشكلات التي تهدد بنفسية أي فتاة أز سيدة تعاني من هذه المشكلة وتسبب لها العديد من المشكلات والازمات النفسية وتجعلهم يصابون بالضيق وأنهم يشعرون بكبر سنهم على الرغم من صغر السن، وتوجد العديد من الحلول الشائعة التي تستخدم في علاج مشكلة الشيب أي علامات ظهور الشعر الأبيض، وتعتبر الصبغات المتعددة الألوان هي من أكثر الأشياء التي تستخدمها العديد من الفتيات والسيدات وتعمل على إخفاء الشعر الأبيض لفترة محدودة وبعد مرور تلك الفترة سوف يظهر الشعر الابيض مرة اخرى بل وتزداد كميته بالإضافة إلى أن هذه الصبغات تعمل على تلف الشعر وتساقطه من الجذور إلى الأطراف. مكونات وصفة القرنفل لعلاج الشيب ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل البودرة.

ربع كوب من الخل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة عمل وصفة القرنفل لعلاج الشيب أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل البودرة وضعي عليها ملعقة واحدة كبيرة من القهوة وقومي بتقليب القهوة مع القرنفل جيدا.

بعد ذلك ضيغي ربع كوب من الخل الأبيض المتسخدم في تثبيت اللون في الشعر ثم ضيغي ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وأدمجي المكونات السائلة مع القرنفل والقهوة تماما حتى تتمكني من الحصول على قوام كريمي.

بعد الوصول إلى هذا القوام أحضري فرشاة نظيفة وقومي بغمسها في هذه الوصفة، ثم عليكي بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي جيدا.

بعد تمشيط الشعر قومي بوضع هذه الوصفة على بصيلات شعرك مع التركيز على المناطق التي تكثر بها الشعر الأبيض.

أتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة خمسة واربعون دقيقة أو اكثر حتى تجف تماما، بعد ذلك أغسلي شعرك بالماء الفاتر مع الشامبو المناسب لنوع شعرك مع مراعاة ملامسة العينين.

بعد غسل الشعر بالماء نشفيه جيدا وسوف تلاحظين القضاء على الشعر الابيض وسوف تتمتعين بشعر خالي من الشيب نهائيا. عمر شويل - جدة بملعقة قرنفل تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً وبلا رجعة أنسي الشعر الأبيض - ثقفني

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