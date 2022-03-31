نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جهنمية لتنظيف التواليت وسيراميك الحمام والمطبخ وإزالة البقع والأصفرار في دقائق في المقال التالي
من الأمور الهامة التي لابد من تنظيفها بإستمرار هو التواليت وسيراميك الحمام فهو من أهم الأشياء التي يجب غسلها بشكل مستمر وبشكل يومي حتى يكون نظيف وله شكل جذاب ولامع، وغير ذلك أن عندما نتركه عدة أيام بدون تنظيف قد تتراكم عليه البكتيريا والجراثيم التي ممكن أن تؤثر بالسلب على صحة الأطفال لذلك تبحث كل إمرأة عن طريقة سهلة وسريعة لتنظيف التواليت والسيراميك، وفي نفس الوقت تكون طريقة جيدة تقضي تماما على البقع الصفراء أو الجير الذي يكون باللون الغامق والذي يوجد بين فواصل السيراميك.
وأنها تعمل على قتل البكتيريا التي توجد بكثرة علي التواليت والذي يساعد على ذلك هي إستعمال خلطة طبيعية فهي التي يكون لها القدرة على ذلك بكل سهولة، وعلى الرغم من هذا فقد نجد عدد كبير من السيدات يفضلون إستخدام أنواع معينة من المنظفات التي توجد في أغلبية المحلات، ولكن أحيانا أن هذه المنظفات ممكن أن تكون ضارة لأنها تضر جلد اليدين وتؤثر على الجهاز التنفسي وتتسبب في حالة من الإختناق لدى بعض الناس، لذلك من الأفضل أن يتم إستخدام خلطة طبيعية مثل خلطة الخل والليمون فهي من ضمن الخلطات القوية والتي ممكن أن نستخدمها لتنظيف سيراميك المطبخ.
مكونات خلطة لتنظيف التواليت والسيراميك
- نصف كوب كبير من الكلور.
- ربع كوب كبير من الخل الأبيض.
- كوب واحد كبير من الماء الساخن.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.
- نصف كوب كبير من الصابون السائل.
- قطعة من السلك.
طريقة عمل خلطة لتنظيف التواليت والسيراميك
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الماء الساخن ونضيف إليها ربع كوب كبير من الخل الأبيض ثم نضع نصف كوب كبير من الكلور.
- وبعد ذلك يتم إضافة نصف كوب كبير من الصابون السائل وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها.
- ونضع هذه الخلطة في بخاخ ويتم رجها جيدا ونقوم بالرش على التواليت والسيراميك ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا ثم يتم غسلهم بالسلك ونقوم بتنظيفها بالماء فقط.
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