سحر مفعول مكون إزالة الحبوب من البشرة الدهنية وإزالة الزيوت الزائدة من أول أستخدام

تعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التى تتعرض العوامل البيئية المضرة، وتحدث نتيجة الالتهابات الجلدية عن طريق وجود بكتيريا، ويظهر حب الشباب عندما يحدث خلل غ الافرازات الدهنية التى تجعل البشرة مرطبة فتكون أكثر للإصابة بالحبوب أو البثور، فتلجأ اضطرارياً المرأة إلى مراكز التجميل لمعرفة هذا السبب ومعالجته بالكيماويات فيؤدي إلى إجهاد البشرة وإيجاد علامات الحبوب، فتوجد عدة طرق طبيعية بالمنزل لازالة الحبوب من الوجه، فإليكم بعض الوصفات لازالة الحلول من البشرة الدهنية نهائيا.

مكونات وصفة العسل لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية

يعد العسل من المكونات التى تساعد على إزالة الحبوب لاحتوائه على مضادات حيوية.

نصف كوب من العسل الأبيض.

كوب من الشوفان الحبوب.

طريقة عمل وصفة العسل لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية

في بولة صغيرة نقوم بمزج العسل الأبيض مع الشوفان ويخلط جيدا ويوضع على البشرة لمدة ٣٠ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

الوصفة الثانية لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية

يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الطبية الهائلة لاحتوائها على مضادات الأكسدة والتى تعالج مشكلة الحبوب.

نقوم بتحضير كوب من الشاي الأخضر ونقوم بوضع قطعة من القطن بداخلها ويدلك بها البشرة ويمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر المجففة بديلاً للقطن حيث نقوم بإحضار كيس من الشاي الاخضر وغمسه في ماء دافئ ويوضع على البشرة.

الوصفة الثالثة لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية

ملعقتين من الزبادي.

ملعقتين من الشوفان المطحون.

ملعقتين من النعناع الأخضر المفروم.

طريقة التحضير

نقوم بخلط الشوفان والزبادي ثم نقوم بإضافة النعناع وتخلط جيدا ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة ١٠ دقائق.

يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

الوصفة الرابعة لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية

يعالج من الليمون البثور وحب الشباب وتنشط القرفة الدور الدموية مما يجعل البشرة أكثر نقاءا.

المكونات:-

ملعقتين كبيرتين من القرفة.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير:-