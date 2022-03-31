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يعتبر السحلب من المشروبات الساخنة المهمة في فصل الشتاء، ويشتهر السحلب في الدول العربية والشام وتركيا، ويساعد على مد الجسم بالسعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم في الشتاء، ويحتوى أيضا على فوائد مذهلة ومكونات غذائية متكاملة ويعتبر غنى بالعناصر الغذائية التى تساعد على صحة الجسم، ويحتوى على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات الأساسية، يباع السحلب في المحلات التجارية والأسواق ويمكن أيضاً تحضيره بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات مشروب السحلب كوب من الحليب البودر.

كوب من السكر البودر.

كوب من الأرز المطحون أو نشا الأرز.

٥ معالق من نشا الذرة.

فانيليا.

مكسرات مشكلة( سمسم وجوز هند و سوداني مجروش). طريقة عمل مشروب السحلب نقوم بتحضير وعاء زجاجي ونضع الارز المطحون والحليب البودرة والنشا والفانيليا ونخلط جيدا.

ثم نقوم بإضافة السمسم ثم نقوم بتحضير برطمان محكم الغلق ونقوم بوضع مكونات السحلب بداخله ونضع على الوجه جوز الهند والسودانى. الطريقة الثانية لعمل مشروب السحلب ٣ كوب من الحليب السائل.

٦ معالق صغيرة من بودرة السحلب الجاهز.

٢ ملعقة صغيرة من جوز الهند.

٢ ملعقة صغيرة من المكسرات المجروشة.

٢ ملعقة من الزبيب.

سكر حسب الرغبة. طريقة التحضير في وعاء نقوم بإضافة الحليب وبودرة السحلب والسكر ونقلب جيدا ثم يرفع من على النار ويقلب جيدا حتى يثقل قوامه و نحصل على قوام كريمى.

نتركه حتى الغليان مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل.

يصب في اكواب التقديم ويوضع فوقه المكسرات والزبيب وجوز الهند.

يقدم ساخنا ويمكن يوضع فوقه رشة من القرفة المطحونة. فوائد السحلب يساعد في بناء العظام ويعالج المفاصل ويساعد على الوقاية من الروماتيزم.

يحافظ على مستوى الضغط في الدم.

يساعد في القضاء على القلق والتوتر ويحسن من الحالة المزاجية والنفسية.

ينشط الدورة الدموية ويعزز الجهاز المناعي.

يعالج نزيف الرحم.

يساعد الأشخاص الذين يعانون من النحافة على زيادة الوزن.

مفيد في فترة الحمل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام.

يساهم في علاج الإسهال ومفيد لعلاج قرحة المعدة ويعالج مشاكل القولون. عمر شويل - جدة ألذ مشروب ممكن تشربيه أعملي مشروب السحلب على أصوله بطريقة مظبوطة وبقوام وطعم لذيذ - ثقفني

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