وصفة صاروخية لعلاج الصلع وإنبات فراغات الشعر ومقدمة الرأس لشعر كثيف بدون أي فراغات

مشكلة الصلع التي توجد في الرجال أو وجود الفراغات في النساء تسبب العديد من الضيق والإحراج لهؤلاء من يعاني من هذه المشكلة، حيث يتبع البعض من الناس إستخدام طريقة زرع الشعر في فروة الرأس حتى تملأ هذه الفراغات تماما وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الغالية في الثمن والتي يقوم بإستخدامها القليل من الناس نتيجة لإرتفاع أسعارها وتوجد بعض الوصفات التي يعلنون عنها العديد من الناس مثل الكريمات أو مستحضرات الزيوت التي يتم تعبئتها في علب حيث تعتبر هذه المنتجات تحتوي على مواد تعمل على ضرر الشعر بشكل كبير لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذه المنتجات وعلينا بأن نقوم بإستخدام الوصفات والخلطات الطبيعية التي تستخلص من الطبيعة والتي تعمل على إنبات الشعر من الجذور.

مكونات وصفة للقضاء علي الصلع والفراغات

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة للقضاء علي الصلع والفراغات