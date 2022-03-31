نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لعلاج الصلع وإنبات فراغات الشعر ومقدمة الرأس لشعر كثيف بدون أي فراغات في المقال التالي
مشكلة الصلع التي توجد في الرجال أو وجود الفراغات في النساء تسبب العديد من الضيق والإحراج لهؤلاء من يعاني من هذه المشكلة، حيث يتبع البعض من الناس إستخدام طريقة زرع الشعر في فروة الرأس حتى تملأ هذه الفراغات تماما وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الغالية في الثمن والتي يقوم بإستخدامها القليل من الناس نتيجة لإرتفاع أسعارها وتوجد بعض الوصفات التي يعلنون عنها العديد من الناس مثل الكريمات أو مستحضرات الزيوت التي يتم تعبئتها في علب حيث تعتبر هذه المنتجات تحتوي على مواد تعمل على ضرر الشعر بشكل كبير لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذه المنتجات وعلينا بأن نقوم بإستخدام الوصفات والخلطات الطبيعية التي تستخلص من الطبيعة والتي تعمل على إنبات الشعر من الجذور.
مكونات وصفة للقضاء علي الصلع والفراغات
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة للقضاء علي الصلع والفراغات
- أحضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون واخلطي المكونات تماما ببعضها.
- بعد دمج هذه الزيوت ببعضها قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من النشا وقومي بتقليب النشا مع الزيوت حتى يصبح المخلوط متجانس وشبه سائل.
- بعد ذلك ضعي هذه الوصفة السحرية على شعرك جيدا مع التدليك على المناطق التي تكثر بها الفراغات ويقل بها تواجد الشعر.
- أتركي هذه الوصفة السحرية على شعرك لمدة ليلة كامله وفي اليوم التالي قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر ثم ضعيها مرة أخرى قبل الذهاب إلى النوم ثم أغسلي شعرك لليوم التالي.
- كرري هذه العملية لمدة عشرة أيام فقط وتبدأ بعد ذلك في ظهور النتيجة والفرق قبل وبعد الإستخدام ومع الإستمرار في هذه الوصفة سوف تتمتعين بشعر كثيف ووداعا لكل مشكلات الفراغات والصلع التي يعاني منها البعض من الناس
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