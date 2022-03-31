طريقة عمل شوربة العدس على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وقوام لذيذ لشتاء أكثر دفئاً

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يعتبر العدس من المأكولات الشتوية المصرية اللذيذة وهى من الوجبات الشعبية تانى لا غني عنها، فهمي تحتوى على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات التى تعالج نزلات البرد وعلاج للسعال وينصح به بعض أطباء أمراض الصدر، حيث يحتوي على خضروات ذات قيمة غذائية متكاملة، ويحضر العدس بطريقة شهية ولذيذة، يمكن يحضر شوربة أو مع الارز ويسمى الكشري الاسكندراني، سنقوم الآن بتحضير العدس. مكونات شوربة العدس نصف كيلو من العدس الأصفر.

ثمرة بصل مقطعة أرباع.

ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات.

٢ ثمرة كبيرة جزر مقطع شرائح.

٢ حبة طماطم مقطعة جوانح.

٢ فص ثوم.

كوب من الشعرية.

ربع كوب من الزيت.

كمية من الماء.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة عمل شوربة العدس نقوم بتقشير الخضروات وغسلها جيدا وتقطيعها إلى شرائح وتوضع بوعاء.

نقوم بغسل العدس ونقعه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم باضافته على الخضروات ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء ويوضع الوعاء على النار ونتركه حتى الغليان وحتى تنضج الخضروات والعدس.

يرفع من على النار ويترك ليهدأ حتى بخلط بسهولة.

نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة مكونات العدس إليه ويخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمى ونستمر في الخفق حتى تنتهى الكمية ويوضع في وعاء جانباً حتى تكمل باقي الخطوات.

في وعاء على النار نقوم بوضع الزيت والشعرية ونقلب حتى تأخذ الشعرية اللون الذهبي.

نقوم بصب مكونات العدس على السعرية ووضع كمية من الماء حتى لا يتكتل الخليط.

نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون ونقلب جيدا حتى لا تلتصق الشعرية بالوعاء.

يترك على النار حتى يغلي وتنضج الشعرية يرفع من على النار وتقدم ساخنة.

يقدم بجانبها البصل الاخضر والعيش البلدى وعصير الليمون. طريقة تحضير الكشري الاسكندراني المقادير:- نصف كيلو من العدس الأصفر.

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

٣ كوب من الماء

بصلة صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

كمون. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير وعاء على النار ونضع كمية من الزيت ونقوم بإضافة البصل ويقلب حتى يأخذ اللون البنى قم نقوم بإضافة الماء ونتركها حتى الغليان ثم نقوم بإضافة الارز والملح والفلفل والكمون ويترك حتى ينضج قليلا ثم نقوم باضافة العدس بعد غسله بالماء ثم نتركه حتى تنضج المكونات جيدا.

يرفع من على النار ويقدم في أطباق التقديم وبجانبه الطماطم المتبلة بالثوم والباذنجان المخلل و الصلصة بالخل والثوم. عمر شويل - جدة طريقة عمل شوربة العدس على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وقوام لذيذ لشتاء أكثر دفئاً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل شوربة العدس على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وقوام لذيذ لشتاء أكثر دفئاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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