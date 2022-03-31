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المأكولات الخفيفة هي التي تساعد على بناء صحة الجسم والمحافظة على المعدة من أي اضطرابات وتعتبر المأكولات الخفيفة متعددة ومنها الشوربة بجميع ومنها شوربة العدس وشوربة اللسان العصفور وشوربة الخضار وغيرها من الأنواع الأخرى، وتعتبر شوربة العدس من أكثر أنواع الشوربة التي تعمل على إعطاء الجسم فائدة كبرى وتجعلهم يتمتعون بصحة جيدة وتساعد على بناء عضلات الجسم وإعطاء الجسم طاقة كبيرة، وتتعدد الطرق التي يمكننا عمل شوربة العدس بها. مكونات شوربة العدس نصف كيلو من العدس الأصفر.

ثلاث حبات من الطماطم كبيرة الحجم.

حبتان من البصل متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة عمل شوربة عدس قومي أولا بغسل كمية العدس التي تقومين بعملها بالماء جيدا من أي متعلقات به حتى تضمني صحتك.

بعد غسل العدس جيدا قومي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعيها على النار وقومي بوضع كمية العدس في الحلة واتركيه لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بإضافة حبتان من البصل متوسطة الحجم بعد تقطيعه قطع متوسطة الحجم ثك ضيفي ثلاث حبات من الطماطم بعد تقطعيها إلى قطع متوسطة الحجم.

ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضها تماما، بعد تقليب هذه المكونات جيدا ببعضها قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الملح الأبيض مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وأخلطي هذه البهارات مع العدس والخضروات بعد تقطيعها.

أتركي حلة العدس مع الطماطم والبصل لمدة تصل إلى نصف ساعة حتى تصبح المكونات لينة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي برفع هذه الحلة من على النار، وأتركيها حتى تبرد ثم أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به خليط العدس وقومي بخلط العدس مع الخضروات حتى تحصلين على قوام شبه سائل من الشوربة.

ثم ضعي خليط العدس السائل على النار مرة أخرى حتى يسخن، ثم أحضري طبق تقديم عميق وضعي به شوربة العدس وقومي بتقديمه ساخن حتى يتم تناوله بأشهى وألذ طعم مع المقبلات التي تقبلين عليها. عمر شويل - جدة ألذ شوربة هتدفيكي أعملي شوربة العدس بالطريقة المصرية الأصلية بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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