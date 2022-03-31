نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي البقلاوة المحشية بالكنافة والمكسرات والسمنة البلدي بطريقة مضمونة وسهلة وبطعم زي الحلواني في المقال التالي

تعد البقلاوة من احلى الحلويات الشرقية اللذيذة والمشهورة في بدأت الدول العربية بشكل خاص، حيث تقدم بجانب بعض الحلويات التى تقدم في اعياد الميلاد والمناسبات، وتقدم خصيصا في شهر رمضان بجانب الكنافة والقطايف، تباع البقلاوة في الأسواق ولكن بأسعار عالية الثمن حيث تحرص كل ام على تقديم ما تحبه الأسرة وايضا تتبع نظام التوفير، فسوف نقوم بتحضير البقلاوة الشهية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة و بحشوات مختلفة وبأقل التكاليف. طريقة عمل البقلاوة المحشية بالكنافة والمكسرات المكونات:- لفة من الجلاش.

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كيلو من السمن البلدي أو الزبدة.

مكسرات مشكلة (عين جمل وفستق مجروش وسوداني وجوز هند) او اى مكسرات حسب الرغبة. مكونات القطر:- ٢ كوب من السكر.

٢ كوب من الماء.

فانيليا.

عصير ليمون. طريقة التحضير في وعاء على النار نقوم بوضع السكر و الماء لتحضير القطر وعند الغليان نقوم بإضافة الليمون والفانيليا ونتركها لمدة ٥ دقائق ثم نقوم برفعها من على النار.

في مقلاة نقوم بتفتيت الكنافة وإضافة السمن ونقوم بتحمير حتى تاخذ لون ذهبي محمر ثم تترك جانباً حتى تهدأ قليلا.

نقوم بتحضير صينية خبز مدهونة جيدا بالسمن أو الزبدة ونقوم أيضاً بتحضير الجلاش وفردها على سطح المطبخ.

نقوم بأخذ ورقة من الجلاش ونفردها على الصينية المدهونة.

ثم نقوم بدهن الورقة بالسمن أو الزبدة ثم نقوم بإضافة ورقة أخرى وندهنها بالمادة الدهنية ونستمر في هذه الخطوة حتى نصل إلى نصف لفة الجلاش.

نقوم بإضافة الكنافة المحمرة وعليها ملعقتين من القطر ونضيف المكسرات ونقوم بوضع ورقة الجلاش مع دهنها ونستمر في رص الجلاش في الصينية حتى تنتهى الكمية بالكامل.

نقوم بتقطيع الجلاش باستخدام السكين على شكل مثلثات صغيرة أو مربعات صغيرة الحجم.

قبل دخولها الفرن نقوم بتسخين ثلاث معالق من الزبدة ونقوم برشها على الجلاش بعد تقطيعه يصبح الجلاش مورق.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تأخذ اللون الذهبي.

نخرجها من الفرن ونقوم بصب القطر عليها ويكون الجلاش ساخن والقطر بارد حتى يصبح مقرمش وشهى.

يقدم الجلاش في طبق التقديم مع البسبوسة والكنافة والقطايف. عمر شويل - جدة أعملي البقلاوة المحشية بالكنافة والمكسرات والسمنة البلدي بطريقة مضمونة وسهلة وبطعم زي الحلواني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي البقلاوة المحشية بالكنافة والمكسرات والسمنة البلدي بطريقة مضمونة وسهلة وبطعم زي الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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