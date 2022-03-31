نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ طاجن بامية ساخن ممكن تدوقيه أعملي طاجن الباميه باللحمة في الفرن بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
البامية من الاكلات المصريه التى تتمتع بطعم لذيذ وشهى، وتعتمد البامية على تسبيكها بشكل يضيف إليها الطعم المميز والمذاق الفريد، حيث أنها تقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز وتقدم مع السلطة الخضراء، فهى من الاكلات التى المفضلة لدى جميع أفراد الأسرة، وسوف نعرض طريقة عمل البامية بطريقة بسيطة.
طريقة عمل تحضير البامية
البامية من الوصفات السهله فى التحضير ويفضل طهيها باللحم ليكسبها الطعم الفريد والمذاق الشهى، حيث أن مرقه اللحم تعمل على اضافه الطعم والمذاق الرائع للبامية ، وتفضل أن تقدم بمرقة اللحم أكثر من مرقه الفراخ حيث أن مرقه اللحم نضيف للبامية الطعم المميز الخاص بها، كما أن الثوم مع البامية يضيف إليها الرائحه والطعم اللذيذ، ويمكن تحضيرها بمرقه اللحم او الدجاج الفورية فى عدم وجود اللحم فهى تكسبها نفس الطعم والمذاق.
طريقة اعداد وتقديم البامية باللحم
المكونات
- كيلو بامية.
- نصف كيلو من الطماطم الحمراء.
- معلقة كبيرة من الصلصة.
- فصين من الثوم المهروس.
- بصله مقطعه.
- فلفل اخضر حار.
- معلقة كبيرة من السمن.
- نصف كيلو لحم مقطع.
- فلفل اسود.
- بهارات.
- توابل.
- ملح.
- حبهان.
- ورق لورا.
طريقة عمل البامية باللحم
- نحضر إناء مملوء بالماء ونضع بداخله فلفل أسود وتوابل وبصله مقطعه وورق لورا وحبهان، ثم نضع قطع اللحم لتسلق.
- عند سلق اللحم نضيف الملح فى نهاية السلق، حتى نسرع من عمليه السلق.
- نقوم بتقميع البامية وتنظيفها.
- تغسل البامية وتصفى.
- نحضر إناء ونضع بداخله البصل المبشور والسمن ونقلبه حتى يزبل، ثم نضيف فصوص الثوم المهروسه ونستمر فى التقليب.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بخلط الطماطم مع فص من الثوم ونقوم بخلطهم جيداً.
- نضع عصير الطماطم على البصل والثوم، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونتركها تتسبك.
- نضيف مرقه اللحم المسلوق إلى عصير الطماطم ونضيف البامية المتقمعه، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج.
- ترفع من على النار، ثم نضع البامية بالتسبيكة فى طاجن كبير ونضع قطع اللحم المتقطع عليها ونضيف قرن الفلفل الحامى فوقها وتدخل الفرن لمدة ربع ساعه، ثم الشوايه لتكسبها لون الشوى وتقدم.
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