ألذ طاجن بامية ساخن ممكن تدوقيه أعملي طاجن الباميه باللحمة في الفرن بطعم ومذاق لذيذ

البامية من الاكلات المصريه التى تتمتع بطعم لذيذ وشهى، وتعتمد البامية على تسبيكها بشكل يضيف إليها الطعم المميز والمذاق الفريد، حيث أنها تقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز وتقدم مع السلطة الخضراء، فهى من الاكلات التى المفضلة لدى جميع أفراد الأسرة، وسوف نعرض طريقة عمل البامية بطريقة بسيطة.

طريقة عمل تحضير البامية

البامية من الوصفات السهله فى التحضير ويفضل طهيها باللحم ليكسبها الطعم الفريد والمذاق الشهى، حيث أن مرقه اللحم تعمل على اضافه الطعم والمذاق الرائع للبامية ، وتفضل أن تقدم بمرقة اللحم أكثر من مرقه الفراخ حيث أن مرقه اللحم نضيف للبامية الطعم المميز الخاص بها، كما أن الثوم مع البامية يضيف إليها الرائحه والطعم اللذيذ، ويمكن تحضيرها بمرقه اللحم او الدجاج الفورية فى عدم وجود اللحم فهى تكسبها نفس الطعم والمذاق.

طريقة اعداد وتقديم البامية باللحم

المكونات

كيلو بامية.

نصف كيلو من الطماطم الحمراء.

معلقة كبيرة من الصلصة.

فصين من الثوم المهروس.

بصله مقطعه.

فلفل اخضر حار.

معلقة كبيرة من السمن.

نصف كيلو لحم مقطع.

فلفل اسود.

بهارات.

توابل.

ملح.

حبهان.

ورق لورا.

طريقة عمل البامية باللحم