أعملي طاجن العكاوي بالسمنة البلدي في الفرن على أصوله بالطريقة المصرية بطعم شهي

العكاوى من أنواع اللحوم التى تمتاز بطعمها وسهولة اكلها، لما لها من لحم طرى يسهل فى عملية المضغ، حيث أن العكاوى تعتبر من الأكلات المفضلة لجميع الرجال فهى من اغلى أنواع اللحم الموجودة فى الأسواق، وتتنوع طريقة عمل العكاوى من شخص لشخص، ولكن يفضلون معظم السيدات فى طهيها فى طاجن بالبصل والتوابل، ولذلك سوف نعرض تقديم طريقه عمل طاجن العكاوى بطريقة سهلة.

طريقة تحضير طاجن العكاوى

طاجن العكاوى من الوصفات السهله فى التحضير، حيث أن العكاوى من أنواع اللحوم التى لا تستغرق وقت فى تسويتها لأنها من أجزاء اللحم الطرية، فالعكاوى هى ذيل العجل أو البقرة وهى عباره عن سلسلة حلقات من اللحم، ومن افضل الوصفات التى تعد فى لحم العكاوى هو طاجن البصل والتوابل، حيث يضيف للعكاوى الطعم والمذاق والرائحة الجميلة، وسوف نعد طاجن العكاوى بالبصل والتوابل والبهارات والبطاطس.

طريقة عمل طاجن العكاوى

المكونات

كيلو من لحم العكاوى.

معلقة كبيرة من السمن البلدى.

بصل مبشور.

فلفل أخضر مقطع.

فلفل ألوان مقطع.

بهارات.

معلقة صغيرة من القرفة.

معلقة صغيرة من الزنجبيل.

حبهان.

ملح.

2 حبه بطاطس مقطعه شرائح.

طريقة تحضير طاجن العكاوى