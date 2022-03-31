أعملي طاجن العكاوي بالسمنة البلدي في الفرن على أصوله بالطريقة المصرية بطعم شهي

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العكاوى من أنواع اللحوم التى تمتاز بطعمها وسهولة اكلها، لما لها من لحم طرى يسهل فى عملية المضغ، حيث أن العكاوى تعتبر من الأكلات المفضلة لجميع الرجال فهى من اغلى أنواع اللحم الموجودة فى الأسواق، وتتنوع طريقة عمل العكاوى من شخص لشخص، ولكن يفضلون معظم السيدات فى طهيها فى طاجن بالبصل والتوابل، ولذلك سوف نعرض تقديم طريقه عمل طاجن العكاوى بطريقة سهلة.
طريقة تحضير طاجن العكاوى
طاجن العكاوى من الوصفات السهله فى التحضير، حيث أن العكاوى من أنواع اللحوم التى لا تستغرق وقت فى تسويتها لأنها من أجزاء اللحم الطرية، فالعكاوى هى ذيل العجل أو البقرة وهى عباره عن سلسلة حلقات من اللحم، ومن افضل الوصفات التى تعد فى لحم العكاوى هو طاجن البصل والتوابل، حيث يضيف للعكاوى الطعم والمذاق والرائحة الجميلة، وسوف نعد طاجن العكاوى بالبصل والتوابل والبهارات والبطاطس.
طريقة عمل طاجن العكاوى
المكونات
- كيلو من لحم العكاوى.
- معلقة كبيرة من السمن البلدى.
- بصل مبشور.
- فلفل أخضر مقطع.
- فلفل ألوان مقطع.
- بهارات.
- معلقة صغيرة من القرفة.
- معلقة صغيرة من الزنجبيل.
- حبهان.
- ملح.
- 2 حبه بطاطس مقطعه شرائح.
طريقة تحضير طاجن العكاوى
- نقطع الفلفل الاخضر والألوان قطع صغيرة الحجم.
- نقوم بفرم البصل بواسطه الكبة.
- نضع البصل فى إناء مع السمن ونقوم بتقليبه حتى يزبل.
- نقوم بإضافة الفلفل المقطع الى البصل وتقليبه جيداً.
- نغسل العكاوى جيداً ونقوم بتقطيع حلقات العكاوى إلى قطع صغيرة.
- نضع العكاوى على البصل والفلفل ونقوم بوضع التوابل والبهارات والقرفه والزنجبيل والحبهان ورق اللورا ونقلبهم جيداً.
- نضيف الماء للعكاوى ونتركها حتى ينضج، ثم نضيف الملح فى نهايه الطهى حتى لا تستغرق وقت فى إعداده.
- ترفع العكاوى من على النار ونتركها لمدة خمس دقائق.
- نحضر طاجن مدهون بقليل من السمن، ثم وضع شرائح البطاطس فى قاع الطاجن، ثم نضيف العكاوى بالبصل والتوابل على البطاطس ونضيف قليل من الماء.
- يدخل الطاجن فى الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج البطاطس ونكمل تسويه العكاوى.
- نرفع طاجن العكاوى تحت الشواية حتى يكتسب لون الشوى وتقدم ساخنة.
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