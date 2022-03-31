نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكات الكركم السحرية لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والتجاعيد والبقع والتصبغات من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أفضل وأنجح طرق تفتيح البشرة السمراء وداكنة اللون هو الكركم فهو مكون طبيعي، وليس به أي مواد كيميائية، ومتوفر في كل المنازل والأسواق ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تكسب البشرة اللون الفاتح فهو يساعد على التفتيح ويعطي للبشرة النضارة ويعالج الهالات السوداء، ويمنع التجاعيد ويخلص البشرة من البقع الداكنة والتصبغات والكلف والنمش، وبهذا تكتسب السيدات الثقة في أنفسهم.

مكونات الكركم لتفتيح البشرة

الكركم مع الليمون

الكركم مع العسل الأبيض والليمون

الكركم مع عصير الطماطم

الكركم مع النشا وماء الورد

الكركم مع ماء الورد وزيت حبة البركه

الكركم مع الزبادي والليمون

طريقة الاستخدام

الكركم مع الليمون

نحضر ملعقة صغير من الكركم وملعقتان من الليمون ويتم توزيعه على البشرة بلطف، ويترك على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقه لان الليمون يحتوي على فيتامين سي يعطي للبشرة النضارة ويحافظ على البشرة من التجاعيد.

الكركم مع العسل الأبيض والليمون

في إناء يتم وضع ملعقة من الكركم وملعقة من العسل الأبيض، ونصف ليمونة ثم نقوم بتوزيع على الوجه ويترك لمدة لمدة ثلث ساعة وتكرر ثلث مرات أسبوعيا سوف يعطي نتيجة مذهلة جدا لأن مزيج الكركم والعسل الأبيض والليمون يفتح البشرة الداكنة.

الكركم مع عصير الطماطم

نقوم بخلط ملعقان من الكركم وملعقتان من عصير الطماطم، ونقوم بتوزيعه على البشرة لمدة عشر دقائق حتى يجف ثم نقوم بغسل الوجه سوف يعطى نتيجة سريعة.

الكركم مع النشا وماء الورد

نضع في إناء ملعقة كركم وملعقة نشا وثلاثة ملاعق ماء الورد، يتم خلطهم جيدا ثم نقوم بتوزيعه على الوجه ثم يثرك لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسل الوجه وسوف تظهر نتيجته بتفتيح البشرة.

الكركم مع ماء الورد وزيت حبة البركة

نقوم بخلط الكركم مع ماء الورد وزيت حبة البركه ونضعها البشرة بحركة دائرية وتترك على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقه وتكرر ثلاث مرات في الأسبوع.

الكركم مع الزبادي

يتم خلط ملعقتان من الكركم وملعقتان من الزبادي وتوضع على الوجة لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد ذلك يشطف الوجه بماء فاتر، وستظهر النتيجة في غاية الجمال لان هذه الطريقة تلطف وتفتح البشرة.