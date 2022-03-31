نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات جديدة ليست لتنظيف الواني فقط بل ايضا لتلميعها كالجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف وتلميع طاسة المطبخ، من الأمور التي تعاني منها الكثير من السيدات هي الصعوبة في تنظيف أواني الطهي نظرًا لتراكم الحروق والدهون عليها بكثرة.

ولكن لا يوجد مشكلة بعد الآن فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض الطرق التي يعتمد عليها في تنظيف وتلميع طاسة المطبخ وأواني الطهي.

طريقة تنظيف أواني الطهي من الدهون

يوجد من أواني الطهي الكثير من الأنواع ولكلًا منهم طريقة في التنظيف وفقًا للمادة المصنوع منها الأواني وإليكم في السطور الآتية طريقة تنظيف أواني من الدهون.

طريقة تنظيف الأواني التيفال من الدهون

تعتبر أواني التيفال من أنواع الأواني التي تحتاج إلى طريقة معينة في التنظيف منعًا للتعرض للخدوش.

ويتم تنظيفها من خلال الحصول على سائل الجلي وإسفنجة ناعمة.

ويفضل أن يتم وضعها في المياه قبل التنظيف مع الحرص على عدم استخدام السلك أثناء التنظيف.

طريقة تنظيف أواني السيراميك

يتم تنظيف أواني السيراميك بكل حذر من خلال الاعتماد على سائل الجلي والاسفنج الناعم.

ثم يتم غسل الإناء جيدًا وفي حالة إذا كانت البقعة صعبة للغاية فهنا يتم الحصول على ما يأتي:

البيكنج صودا والخل ويتم خلطهم سويًا ويتم تنظيف الإناء بها من أجل تفتيت البقع ثم يتم غسلها وشطفها بالمياه والإسفنجة.

طريقة تنظيف أواني الإستانلس

تعد أواني الإستانلس من أكثر أنواع الأواني التي تحتاج إلى طريقة معينة في التنظيف ويتم التنظيف من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الحصول على نصف ليمونة ثم يتم بيكربونات الصوديوم فوقها ويتم الخلط.

ثم يتم الحصول على الإناء ويتم دعكه جيدًا.

بعد ذلك يتم تركه لمدة عشرة دقائق ثم يتم شطف الإناء بالمياه.

ومن أجل التلميع من الداخل يتم وضع الخل والمياه في الإناء ثم يتم رفعها على النار.

ويتم بعد ذلك إطفاء النار وتركها لحين أن تبرد ثم يتم شطفها.

طريقة تنظيف أواني الألمونيوم

تبحث الكثير من ربات المنازل عن الطريقة التي تتبع في تنظيف أواني الألمونيوم

يتم تنظيف أواني الألمونيوم من خلال فركه بالسلك الناعم مع سائل الجلي.

يتم الفرك من الداخل والخارج جيدًا لحين أن يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.