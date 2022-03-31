نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التخلص من إسمرار وتغير لون المناطق الحساسة بالجسم نهائيا ومن مره واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازالة اسمرار المناطق الحساسة ، تعاني الكثير من السيدات من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة وتتعرض السيدات لتلك المشكلة بسبب الكثير من العوامل التي من بينها.

هي ارتداء الملابس التي قد صنعت من البوليستر والألياف ويمكن أن يكون السبب أيضًا هو الاعتماد على الموس في إزالة الشعر.

ولكن هناك الكثير من الوصفات التي تساعد على التخلص من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة.

كيفية التخلص من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة:

واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم بعض الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة

هناك أكثر من وصفة يمكن الاعتماد عليها في التخلص من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة وإليكم في السطور الآتية تلك الطرق:

زيت اللوز وزيت الخروع

تساعد تلك الوصفة على التخلص من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة ويتم تحضيره من خلال خلط نصف ملعقة من زيت الخروع وملعقة صغيرة.

ثم يتم ونصف من زيت اللوز وبعد ذلك يتم إضافة كمية من الفازلين وملعقة من الجلسرين.

طريقة تجهيزها:

يتم خلط كافة المقادير مع بعضها البعض وبالتالي يتشكل لديكم مزيج ناعم وبعد الاستحمام يتم وضع الخليط على المنطقة الحساسة.

ثم يتم تركه لمدة ساعة ويتم استمرار في وضع ذلك الخليط كل يوم لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

مياه الورد وزيت الزيتون:

تعتبر تلك الوصفة من الطرق السريعة التي تساعد على التخلص من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة ويتم استخدامه من خلال ما يأتي:

خلط كأس من مياه الورد وثلاثة ملاعق من زيت الزيتون وكمية من الملح والسكر والمياه ونصف كأس من بودرة الأطفال.

يتم وضع المكونات السابقة في إناء ثم يتم رفعها على النار وتركها لحين أن تسخن ثم يتم وضعها على المناطق الحساسة.

ثم يتم فرك المنطقة بشكل دائري ويفضل أن يتم وضع تلك الوصفة كل يوم فتم التأكيد من قبل الكثيري على فعاليتها في توحيد لون البشرة.

زيت الزيتون والملح

تعد تلك الطريقة من الطرق الآمنة التي تساعد على التخلص من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة.

ويتم استخدامها من خلال خلط كمية من زيت الزيتون مع الحل ثم يتم وضع الخليط على المنطقة الداكنة.