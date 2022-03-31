مش حتصدقي اسرع طريقة للف المحشي باستخدام مشبك ومشط طريقة مبهرة

طريقة لف المحشي بمشبك للغسيل ، يعتبر المحشي من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ولكن تجد ربات المنزل صعوبة في لفه ولكن استطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة سحرية للف المحشي وهو المشبك، فالمشبك يعتبر من الوسائل التي يندهش الكثيرون بها ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذي أقبلوا على استخدام مشبك الغسيل في لف المحشي والنتيجة كانت مبهرة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي تتبع في لف المحشي بمشبك الغسيل.

طريقة لف المحشي بمشبك الغسيل

يمكن بكل سهولة لف المحشي بكل سهولة ويمكن لأي شخص أن يقوم بلف المحشي دون أن يستعين بأي شخص واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير لف محشي ورق العنب أو الكرنب بمشبك الغسيل:

الخطوات المتبعه:

أولًا يتم سلق الكرنب أو ورق العنب.

بعد ذلك يتم تصفية ورق العنب بصورة جيدة.

يمكن الاعتماد على المشبك من خلال تعليق كمية من الورق أو جزء منها بحيث تكون المسافة ما بين بداية الورقة والمشبك تقريبًا مربع.

بعد ذلك يتم تمرير السكين على الورق وبالتالي تكون قطع الورق في مربعات متساوية.

ثم بعد ذلك يتم وضع الحشو بشكل متساوي في ورق المحشي

يفضل ألا تزيد كمية الأرز عن نصف ملعقة لكل رقة ثم يتم بعد ذلك يتم لف رولات المحشي وستجدون نتيجة فعالة.

طريقة لف المحشي بالمشط

أصبح من السهل الآن لف المحشي بالاعتماد على المشط دون الاعتماد على ماكينة التحضير، فيندهش الكثير من الأشخاص من طريقة استخدام المشط في اللف ولكن أكد الكثيرون الذين أقبلوا على استخدام المشط على نجاح التجربة وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في استخدام المشط في لف المحشي:

طريقة المشط للف المحشي: