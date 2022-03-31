نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب سحري لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد ينقي الصدر من البلغم تماماً في أقل من 24 ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروب سحري لطرد الكحة البلغم، يتعرض الكثير من الأشخاص للبرد والكحة بشكل مستمر وخاصة الأطفال، بسبب المناعة الضعيفة ويتعرضوا للأمراض في فصل الشتاء ويتناولوا الكثير من الأدوية والعقاقير الطبية للعلاج، ولكن يبحثون عن وصفات طبيعية تساعد في علاج مشكلة الكحة والبلغم دون أي مشاكل صحية فهناك الكثير من المشروبات سوف نوضحها من خلال مقالتنا.

مشروب سحري لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد

المكونات

فصين من الثوم.

4 ورقات جوافة.

كمية من العرقسوس.

ملعقة من الجنزبيل.

ملعقة من عصير الليمون.

عصير جزر.

الزعتر.

طريقة التحضير

يتم إحضار كمية من الثوم وتقطيعها نصفين، ثم نقوم بوضع العرقسوس والجنزبيل وورق الجوافة والزعتر وعصير الليمون وعصير الجزر، نضيف كمية من الماء ويتم غليها بشكل جيد، حتي نستخرج منها المستخلص الذي نريدة، ثم نقوم بوضع ملعقة عسل طبيعي.

مشروب سحري لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد وتنقي الصدر

مشروب الشمر من المشروبات الهامة التي تحمي الجسم من نزلات البرد، فله العديد من الفوائد للجسم وتساعد في علاج مشاكل الكحة والبلغم، فكل ما عليك إحضار حبات من الشمر ووضعها في كوب من الماء ونقوم بتقلبيها بشكل جيد لمدة دقيقتين وأشربيه بعد أن يبرد بشكل تام.

وصفات طبيعيه لعلاج الكحة والبلغم ونزلات البرد

تعتبر القرفة من المشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تفيد الجسم وتساعد في علاج البرد، قومي بإضافة ملعقة من القرفة في كوب من الماء المغلي ويمكنك إضافة اللبن المشروب لتحسين طعمة، عليك تناول المشروب بشكل يومي لأنة يساعد على تقوية المناعة.

أسهل طريقة لتحضير مشروب سحري لعلاج الكحة

يعتبر العرقسوس من المشروبات المفيدة جداً، لأنه يحتوي على مضاد للفيروسات يهاجم الميكروبات التي تصيب الجسم ومنها نزلات البرد الشديدة، قومي بتذويب كمية من عرقسوس في كوب من الماء المغلي، عليك تقليبة جيداً حتي يذوب واتركي جانباً حتي تبرد بشكل تام، ثم قومي بتناول المشروب فيساعد في علاج الكثير من المشاكل ومنها الكحة ونزلات البرد، فالعرقسوس مفيد للجسم ولا يسبب أي أضرار بالمواد الطبيعية مفيدة جداً للجسم وتنقي من السموم الضارة.