معجزة ملعقة القرنفل لتبييض الأسنان من الأصفرار والجير وجعلها كاللؤلؤ من أول أستعمال

الأسنان الصفراء تعد من المشاكل المزعجة والتي تؤثر سلبيا على نفسية أي شخص فتجعله يشعر بالإحراج والخجل أمام الناس، وبالتحديد عند الإبتسامة أو أثناء التحدث فهي تظهر بهذا اللون نتيجة عدة عوامل، ومن أهم هذه العوامل والتي لابد من أن نتجنبها حتى نحافظ على لون الأسنان هي الإسراف في تناول المشروبات الغازية وبعض المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة وغيرهم أو كثرة التدخين، وكذلك بسبب عدم الأسنان بإنتظام فينصح دائما بغسلها مرتين في اليوم حتى تكون بيضاء، وأن هذه المشكلة لا تتوقف على لون الأسنان فقط بل أن توجد مشكلة أكبر وهي وجود طبقة من الجير على الأسنان وبين الأسنان أيضاً.

من السهل إعداد خلطه بسيطة تعمل على تبييض الاسنان وازالة الرواسب الجيريه المتكونة عليها وتبقيها لامعة ونظيفة دائما، فإن هذه الخلطة تساعد على تقوية الاسنان وتمنع التسوس وتعطى الفم رائحة جميلة تنبعث منه طول اليوم كما أنها تعطى بياض ناصع بدون اى اثار جانبيه خطيره على صحة الفم والأسنان لذلك ينصح باستخدام هذه الخلطة الطبيعية على الأسنان لضمان النظافه والبياض المطلوب للاسنان والحفاظ عليها .

يتميز القرنفل المطحون فى معالجة التهابات اللثة وحماية الاسنان من التسوس، فإنها مكون سحرى نال اعجاب الكثير منا وحصل على انتشار واسع، فى تبييض وتفتيح الاسنان وإعطائها البياض الناصع، كما أنها تطهر الفم وتقضى على رائحة الفم الكريهة كما أنه مفيد جدا للآلام العصبية للاسنان ويحافظ عليها من العوامل المؤثرة التى تعمل على تراكم الجير .

مكونات خلطة القرنفل لتبييض الأسنان

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من معجون الأسنان.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة القرنفل لتبييض الأسنان