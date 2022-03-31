أكثر فائدة للجسم.. خبراء ينصحون بإضافة القرفة إلى القهوة

يعتبر مشروب القهوة من المشروبات الساخنة المفضلة لدى فئة كبيرة من الأشخاص؛ فهو يمنح جسمهم النشاط عند تناولها في الصباح ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم ما دامت تستخدم بمعدل منتظم وكمية مناسبة، كما تعتبر القرفة مفيدة بدرجة كبيرة الجسم ولذلك ينصح بإضافتها إلى القهوة أو تناول المشروب القهوة بذاته وأوجد الخبراء بحسب مجموعة من الدراسات الكثير من الفوائد الصحية التي تترتب على إضافة القرفة إلى القهوة أثناء التحضير وإليكم أهم الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها.

فوائد إضافة القرفة على القهوة

ينصح الخبراء بإضافة القرفة إلى القهوة وذلك للحصول على العديد من الفوائد الصحية للجسم كما يتحدث البعض أن القرفة يحب إضافتها إلى القهوة عند التحضير وليس رشها على القهوة فقط بعد تحضيرها فهي تقي من الإصابة بأنواع معينة من السرطانات وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية أيضاً وتحافظ على سلامة الجهاز الهضمي.

الفوائد الصحية للقرفة عند اضافتها على القهوة

هناك الكثير من الفوائد التي يحصل عليها الشخص عندما تضاف القرفة على القهوة أثناء تحضيرها وتتمثل هذه الفوائد فيما يلي:

تنظيم نسبة السكر في الدم

القرفة تحافظ على المستويات الطبيعية من سكر الجلوكوز في الدم.

لذلك تعتبر مشروب آمن للمرضى الذين يعانون من السكري.

كما يتم اضافتها على القهوة للحفاظ على نسبة السكر في الدم عند المعدل الآمن.

تنقية الجسم من السموم

يعمل هذا المشروب علي تنقية الجسم من السموم والشوائب الضارة.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي من خلال التخلص من السموم والمواد الضارة المسببة للعدوى.

مفيد لمرضى القلب

تمنع القرفة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال الحفاظ على المعدل الطبيعي لضغط الدم.

عند إضافة القرفة إلى القهوة تقلل من تأثير القهوة الضار على صحة القلب.

إنقاص الوزن

تناول القرفة كمشروب يساعد على إنقاص الوزن.

كما يمكن إضافتها إلى القهوة لمنع تأثير القهوة في زيادة الوزن.

فوائد اخرى