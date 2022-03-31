أصبغي شعرك للعيد باللون البني بمكونات طبيعية من البيت بدون أكسجين وحناء النتيجة مدهشة

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تغيير لون الشعر أكثر ما يشغل بال الفتيات خاصة في المناسبات والأعياد ولون الشعر الجديد سواء كان بني أو ثلجي أو غيره يعطي إطلالة جذابة للمرأة، وتقوم السيدات بالذهاب إلى مراكز التجميل من أجل الحصول على لون شعر مميز واليوم نقدم لكم طريقة سهلة لصبغ الشعر في البيت وبمكونات طبيعية أمنة فتابعونا. صبغ الشعر باللون البني في البيت المكونات: ملعقة كبيرة من القهوة.

كوب من ماء الأرز الساخن.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الحناء.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب القهوة مع كمية مناسبة من ماء الأرز الساخن ثم نضعها جانبا في وعاء بلاستيك صغير نخفق صفار البيضة مع زيت الزيتون. ثم نضيف الكاكاو مع الحناء ونقلب جيدا وبعد ذلك نضع خليط القهوة وماء الأرز وعندما تختلط المكونات جيدا تضاف قطرات من عصير الليمون. نقسم الشعر إلى نصفين ونرتدي ملابس قديمة ثم نمشط الشعر ونضع الخليط السابق بداية من الجذور وحتى الأطراف بفرشاة الصبغة. يغطي الشعر بقبعة الاستحمام أو كيس بلاستيك ويترك لمدة 3 ساعات ثم يغسل بالماء والشامبو المخفف وسوف تلاحظي أن لون شعرك أصبح بني. صبغة طبيعية لون بني شوكولاتة المكونات: كمية مناسبة من مسحوق القهوة.

3 ملاعق صغيرة زيت خروع.

3 ملاعق زيت جوز هند.

ماء. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج القهوة مع الزيوت السابقة ثم يضاف الماء تدريجيا ونقلب للحصول على قوام مناسب ثم يوضع الخليط في الميكروويف. ويترك لمدة 10 ثواني بعد ذلك يمشط الشعر ويقسم إلى أجزاء صغيرة ونضع المزيج على كل خصلات الشعر بالتساوي. اتركيه لمدة ساعة ثم يشطف بالماء والشامبو مع البلسم وإذا أردت تثبت اللون لأطول فترة ممكنة قومي بغلي كمية مناسبة من قشور الجوز في الماء. وعندما يصفي ضعيه على الشعر مرتين يوميا ولمدة 3 أيام وسوف تلاحظي أن لون شعرك أصبح أكثر كثافة وجمال. صبغ الشعر باللون البني الغامق المكونات: كوب من عصير البنجر.

خل تفاح.

فنجان من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من الحناء. طريقة التحضير والاستخدام: بولة ونضع بها الحناء مع زيت جوز الهند ثم يضاف عصير البنجر ونقلب للحصول على القوام المطلوب ثم يوزع على الشعر. ويترك لمدة ساعة ثم يرش القليل من خل التفاح واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو. ماسك لترطيب الشعر المصبوغ المكونات: نصف حبة من الأفوكادو.

حبة موز متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات السابقة في الكبة حتى تصبح المكونات ناعمة ثم توضع على الشعر ويغطي نتركه لمدة ساعة ويغسل بالماء وشامبو مخفف. هذا الماسك يقوم بترطيب الشعر ويغذي الشعر ويقوم بتقوية بصيلات الشعر. صبغ الشعر باللون البني الفاتح المكونات: 8 ملاعق حناء طبيعية.

3 ملاعق من البابونج المغلي.

6 ملاعق بودرة كاكاو.

5 ملاعق خل التفاح. طريقة التحضير والاستخدام: بولة ونضع بها جميع المكونات ما عدا البابونج ثم نضيف مغلي البابونج تدريجيا ونترك المكونات بعد عجنها لمدة 3 ساعات لكي تختمر. نضع الصبغة على الشعر بالكامل وهو جاف ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها لمدة 3 ساعات ثم يغسل بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة أصبغي شعرك للعيد باللون البني بمكونات طبيعية من البيت بدون أكسجين وحناء النتيجة مدهشة - ثقفني

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