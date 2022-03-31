نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي البستافلورا بالمربي في البيت بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

البستافلورا بالمربي من أطعم وأشهي أنواع الحلويات المنتشرة والمعروفة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والمحبب لدي الجميع، والبستافلورا من أحلي الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم وذلك لاحتوائها على مكونات عالية القيمة الغذائية، والتي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية والتي تساعد الجسم على مواصلة الصيام، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها والتي نقدمها لك سيدتي وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل لعمل أحلي وألذ بستافلورا. طريقة عمل البستافلورا بالمربي المكونات كوب كبيرة من الزبدة السايحة أو السمنة البلدي علي حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر البودرة المطحون وناعم جدا.

عدد إثنين من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الڤانيليا.

نصف كيس من الباكينج بودر.

علبة من مربي المشمش أو مربي الفراولة والكمية علي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال مبشور.

كوب كبيرة من الدقيق. طريقة تحضير الباستا فلورا نحضر وعاء الخلاط الكهربائي أو نضع جميع المكونات في وعاء عميق ويعجبن باليد او بالكهرباء علي حسب الرغبة.

ثم نضع به السكر ونضع الملح ثم نضع الزبدة السايحة أو السمنة علي حسب الرغبة،

ثم نخلط هذة المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي، حتي يصبح القوام ثقيل مثل الكريمة ثم نضيف البيض ثم نستمر في الخلط جيدا.

ثم نضيف الدقيق تدريجياً حتي يثقل إلي ان تصبح عجينة طرية ومتماسكة وهشة.

ثم نحضر صينية الفرن أو صينية بايركس علي حسب ما لديكي أو رغبتك، ثم ندهنها بالسمنة أو الزيت علي حسب الرغبة.

ثم نضع في قاع الصينية نصف أو ثلث العجينة الطرية ونوزعها جيدا بأستخدام النشابة أو باليد.

ثم نضع عليها طبقة من مربي المشمش أو مربي الفراولة علي حسب ما لديكي ونوزعها جيدا.

ثم نضع فوقها طبقة اخري من العجينة المتبقية ونقطعها إلي شرائح طويلة، ثم نضعها ونرتبها علي شكل مربعات متساوية لأنها تعطي شكل افضل وجميل للصينية.

ثم نضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتي يتحمر قاع الفطيرة وأطرافها.

ثم ندخلها في شواية الفرن حتي يتحمر وجهها وتصبح مستوية تماما.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها ساعة حتي تبرد تماما وبالهنا والشفا.

ثم نقوم بإحضار طبق التقديم ونضعها به وتقدم الباستا فلورا باردة لأفراد الأسرة ومحبب أن تقدم بجانب كوب من الحليب أو الشاي. عمر شويل - جدة إعملي البستافلورا بالمربي في البيت بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي البستافلورا بالمربي في البيت بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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