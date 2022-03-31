نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى الهريسة بطريقة سهلة في المقال التالي

تعتبر صينية حلوى الهريسة من أشهر الصواني التي تحضر في البيوت المصرية والوطن العربي بأكمله وهذا لأن طعمها لذيذ كما أنها سريعة وسهلة التحضير ويكثر الطلب عليها في شهر رمضان ،في هذا المقال وفرنا لك طريقة سهلة لتحصير تلك الحلويات في المنزل فتابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل. حلوى الهريسة هريسة السبع كاسات: تحتاجين إلى: كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوب من دقيق السميد.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب من اللبن الرائب أو الزبادي البلدي.

كوب من السكر الأبيض.

مقدار كوب من الشربات أو القطر الساخن ويكن الزيادة حسب الحاجة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة. خطوات تحضير الهريسة: يتم نخل الدقيق لإزلة أي شوائب أو تكتلات. خلط دقيق السميد مع الدقيق الأبيض. يضاف كلاً من الملح والسكر والكربوناتو والبيكنج بودر. تضاف الفانيليا والزيت والبيض واللبن الرائب وتقلب المكونات معاً جيداً. اخلطي المكونات جيداً حتى تتشكل عجينة الهريسة. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالزبدة. أضيفي الخليط ووزعيه جيداً على الصينية. أدخلي الصينية الفرن على حرارة متوسطة حتى تنضج الهريسة وتصبح ذهبية اللون. أخرجيها من الفرن واسقيها بالشربات الساخن ثم قطعيها وقدميها باردة. حلوى الهريسة المصرية: المقادير: كوب ونصف من دقيق السميد.

كوب من الزبادي البلدي.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور ناعم.

كوبان من الشربات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كمية من اللوز المقشر للتزين. خطوات تحضير الهريسة: قومي بخلط كلاً من السميد واللبن معاً في وعاء. يضاف الزيت والسكر وتقلب المكونات جيداً. يضاف البيكنج بودر والملح وجوز الهند وتقلب المكونات معاً. اخلطي المكونات قليلاً ثم غطيها واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يرتاح الخليط. توضع في صينية الخبز المدهونة بالزيت أو السمنة. أدخليها الفرن الساخن على حرارة مائة وثمانين لمدة ثلث ساعة حتى تحمر ثم أضيفي الشربات واللوز وقدميها. عمر شويل - جدة حلوى الهريسة بطريقة سهلة - ثقفني

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