نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات رمضان.. طريقة تحضير تتبيلة الشيش طاووق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشيش طاووق من الأكلات التي يتم تجهيزها في أي وقت وفي رمضان يمكن تقديمها على الفطار ولذلك يجب تحضير تتبيلة الشيش طاووق وتخزينها في الثلاجة لحين الحاجة إلى تناولها وهي تتكون من عدد من المكونات والتوابل ذات المذاق الرائع وإليكم في هذا المقال مكونات عمل التتبيلة وكذلك خطوات التحضير.

مكونات عمل تتبيلة الشيش طاووق

تتبيلة الشيش طاووق ضرورية لتقديمها مع طبق الشيش طاووق وهذه المكونات سهلة ومتوفرة في أي مكان وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

نصف كيلو أوراك دجاج مخلية.

الزبادي.

كمية من صلصة الطماطم.

ثوم مفروم.

ملعقة كاري.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

كزبرة جافة.

بودرة الزنجبيل.

الكركم.

الليمون.

الزيت.

الملح.

طريقة تحضير تتبيلة الشيش طاووق

تتبيلة الشيش طاووق طبق جانبي يتم تجهيزه وتقديمه بجانب الشيش طاووق ويتم تجهيزها مثل المطاعم باتباع الخطوات التالية:

نخلط أوراك الدجاج مع كل من صلصة الطماطم والكزبرة والكمون والثوم والزنجبيل والكركم والكاري.

نضيف عصير الليمون والتوابل الأخرى مثل الفلفل الأسود والملح ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

نحفظ هذه المكونات في الفريزر حتى يتم استخدامها.

طريقة عمل الشيش طاووق

يمكن عمل الشيش طاووق بالدجاج باستخدام قطع الدجاج والتوابل وتقديمه إلى جانب التتبيلة السابقة.

أولاً المكونات:

جهازي المكونات التالية بمقادير مناسبة لعمل الشيش طاووق بصدور الدجاج:

قطع دجاج مقطعة مكعبات بعدد حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة ثوم مفروم.

رشة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

كمية من زيت الزيتون.

طريقة عمل الشيش طاووق

يتم تحضير الشيش طاووق على طريقة المطاعم المشهورة مع تقديمه مع التتبيلة وذلك باتباع مجموعة من الخطوات كما يلي: