كيف اسوي كوكتيل البيك؟، أحد أكثر الأسئلة المطروحة من قِبل العديد من الأمهات؛ حيث أن مذاقها الشهي والمميز، كما أنها تتميز بأكثر من مذاق والذي تكتسبه من المايونيز وباقي المكونات التي تُضاف لها، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم أكثر من طريقة سهلة وشهية لتحضيرها فتابعونا.

كيف اسوي كوكتيل البيك؟

تعد هذه الوصفة هي الأشهر بين كل الوصفات التي يُعد بها كوكتيل البيك، ولتحضيرها فعليك إتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

مكونات كوكتيل البيك

نصف كوب من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من الكريمة.

ثُلث كوب من الكاتشب.

رشة من الفلفل الأسود.

أربع قطرات من صوص التاباسكو.

ملعقة صغيرة من الخردل.

أربع قطرات من صوص الوورشستر.

طريقة تحضير كوكتيل البيك

نُحضر وعاء عميق نسبياً ونضع فيه كلاً من المايونيز والخردل والكريمة وصوص التاباسكو وصوص الوورشستر والكاتشب والفلفل الأسود ونمزجهم جيداً حتى تتجانس كافة المكونات تماماً.

نسكب الكوكتيل في أطباق صغيرة ونقدمها بجانب الروبيان أو السمك الأبيض أو المحار أو أي نوع مفضل من الأطعمة.

طريقة عمل كوكتيل البيك بالاوريغانو

الاوريغانو من أكثر البهارات شهرة كما إنه يشبه الزعتر بشكل كبير وله العديد من الفوائد، كما أنه يُعطي مذاق مميز لكوكتيل البيك ومن خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة لتجهيزه في المنزل وجاءت الخطوات كالتالي:

مكونات كوكتيل البيك بالاويغانو

أربعة ملاعق كبيرة من المايونيز.

ثلاثة ملاعق من الكاتشب.

ملعقة من الصويا صوص.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الاوريغانو.

طريقة تحضير كوكتيل البيك بالاوريغانو

نُحضر طبق ونضع فيه المايونيز مع الكاتشب ونمزجهم معاً جيداً.

بعد أن يمتزجوا نقوم بإضافة الصويا صوص مع الإستمرار في التقليب.

نضيف بعدها الفلفل الأسود والاوريغانو ونمزجهم جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً.

نضعه في طبق آخر ونقدمه.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا كيف اسوي كوكتيل البيك؟ والذي قدمنا من خلاله أكثر من وصفة سهلة وسريعة لتحضيره، نرجو أن نكون قد أفدناكم ونلنا إعجابكم، ولأي إستفسار في مجال الطبخ أو أياً من المجالات الأخرى فعليكم بالتواصل معنا عبر موقعنا ثقفني من خلال إرسال تعليقاتكم وسيتم الرد عليها مباشرةً