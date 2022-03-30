حلى نجمات السميد الرائع بخطوات سهلة وسريعة للقيام بعمله في رمضان

طريقة تحضير حلى نجمات السميد الممتع في المنزل بكل بساطة، وهو يعتبر نوع من الحلويات الجذابة لما له من شكل جذاب وطعم لذيذ وتحفة، لم يحبه الأطفال الصغار فقط بل والكبار وجميع الفئات العمرية تفضل تناوله أيضاً وذلك لأنه خفيف على المعدة وطعمه رائع وجميل، وهو يعد من أكثر الحلويات المشهورة التي يتم تقديمها في المناسبات السعيدة وفي الأيام العادية، واليوم سوف نعرض على جميع متابعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل حلى نجمات السميد المقرمش البسيط والتعرف على طريقة تحضيرها بكل وضوح وتفصيل.

مكونات عمل حلى نجمات السميد

تختلف مكونات عمل حلى نجمات السميد من وصفة إلى أخرى فهيا بنا نتعرف على مكونات هذه الوصفة وهي كالآتي:-

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من السميد.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

¾ كوب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

الحشوة جبنة أو مكسرات.

الشربات

كوب من الماء.

عصير ليمون.

كوب ونصف من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير هذه الحلوى في وقت بسيط جداً لذلك سوف نقدمها لكم الآن وهي كما يلي:-