نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى نجمات السميد الرائع بخطوات سهلة وسريعة للقيام بعمله في رمضان في المقال التالي
طريقة تحضير حلى نجمات السميد الممتع في المنزل بكل بساطة، وهو يعتبر نوع من الحلويات الجذابة لما له من شكل جذاب وطعم لذيذ وتحفة، لم يحبه الأطفال الصغار فقط بل والكبار وجميع الفئات العمرية تفضل تناوله أيضاً وذلك لأنه خفيف على المعدة وطعمه رائع وجميل، وهو يعد من أكثر الحلويات المشهورة التي يتم تقديمها في المناسبات السعيدة وفي الأيام العادية، واليوم سوف نعرض على جميع متابعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل حلى نجمات السميد المقرمش البسيط والتعرف على طريقة تحضيرها بكل وضوح وتفصيل.
مكونات عمل حلى نجمات السميد
تختلف مكونات عمل حلى نجمات السميد من وصفة إلى أخرى فهيا بنا نتعرف على مكونات هذه الوصفة وهي كالآتي:-
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من السميد.
- رشة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ¾ كوب من الحليب.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- الحشوة جبنة أو مكسرات.
الشربات
- كوب من الماء.
- عصير ليمون.
- كوب ونصف من السكر.
طريقة الإعداد والتحضير
يتم تحضير هذه الحلوى في وقت بسيط جداً لذلك سوف نقدمها لكم الآن وهي كما يلي:-
- في البداية نقوم بتجهيز الشربات عن طريق وضع السكر والماء على النار حتى الغليان ثم نضيف عصير الليمون ونتركه لمدة ٣ دقائق على نار هادئة.
- ثم نحضر وعاء الخلط ونضع به السميد والدقيق وملعقة السكر ورشة الملح.
- ونضيف عليهم البيكنج بودر والخميرة الفورية نخلط جميع المكونات الجافة مع بعض حتى تختلط.
- بعد ذلك نضع الزيت ونقلب بالملعقة حتى تتشرب المكونات الزيت ثم نضيف الحليب ونعجن.
- سوف نلاحظ أنها عجينة سايبة نتركها ٥ دقائق ونعجن ثم نتركها مرة أخرى ٥ دقائق بعد ذلك نعجنها تصبح متماسكة.
- ثم نغطي الإناء ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة حتى تخمر العجينة بعد ذلك نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى يصبح سمك العجينة رقيق.
- نقوم بتقطيع العجينة دوائر باستخدام كوب أو قطاعة ثم نضع في كل دائرة قطعة من الجبنة أو المكسرات، ونغلق كل جانب من العجينة مع بعض ونضغط على الحواف ( ٤ حواف ) حتى نغلقها من أعلى.
- نحضر مقلاة بها زيت غزير ونضعها على النار حتى يسخن الزيت ثم نقلي بها هذه القطع ونتركها على نار متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الحلى من الزيت ونضعها فى الشربات البارد ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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