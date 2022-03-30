نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صوصات الساندوتشات وأنواعها “قائمة بأهم الصوصات في المطاعم وطرقهم” في المقال التالي

هناك أنواع مختلفة من صوصات الساندوتشات وجميعها لها نكهة خاصة وطريقة مختلفة في التحضير ومكونات مختلفة وقد أصبحت تلك الصوصات من أهم الأطباق الجانبية التي لا غنى عنها وتقدم بجانب جميع الأكلات المشوية والمقلية والكرسبي كما تضاف إلى السلطات لإضافة نكهة خاصة ،جمعنا في هذا المقال أشهر الصوصات التي تقدم في المطاعم فتابعونا. صوصات الساندوتشات قائمة بأهم الصوصات في المطاعم: صوص المايونيز هذا الصوص يعد الأشهر والأكثر استخداماً.

يحضر هذا الصوص من البيض والزيت والتوابل كما يمكن إدخال النشا أو الزبادي.

يتميز بقوامه الكريمي وطعمه المميز كما يمكن دمجه مع أي صوص آخر لتحضير صوص جديد.

يمكن إضافته ‘لى أي نوع من أنواع الساندوتشات خاصة المقليات كالدجاج المقلي.

يضاف أيضاً أحياناً إلى البيتزا. صوص سيزر هذا الصوص الرائع م أشهر الصوصات ويضاف إلى السلطات والسادوتشات والبيتزا أيضاً.

يتكون هذا الصوص من الثوم وعصير الليمون والماسترد والورشستاير.

يضاف إلى تلك المكونات صوص المايونيز وجبن البارميزان المبشورة.

تخلط تلك المكونات معاً ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود ويقدم. صلصة كوكتيل هذا الصوص المميز خاص بالأكولات البحرية.

يتميز بلونه الوردي ويقدم بجانب الروبيان المشوي أو المقلي.

يتكون من الخردل والكاتشب وكذلك المايونيز و الورشستاير صوص.

تقلب كل تلك الصوصات معاً ثم تتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون.

يتميز بنكهة قوية ورائعة تجعل من الجمبري لا يقاوم. صوصات الساندوتشات الأشهر في العالم: الصلصة الفرنسية: تم أخذ هذا الصوص من قلب المطبخ الفرنسي المشهور بأكلاته المميزة.

تقدم تلك الصلصة مع الأكلات الفرنسية كالمعجنات والخبز.

يمكن إضافة هذا الصوص إلى قطع الدجاج أو اللحم المشوي أيضاً وكذلك السلطات.

تتكون تلك الصلصة من زيت الزيتون والخل والثوم المفروم والسكر البني.

يتم خلط كل تلك المكونات معاً ثم يضاف الكاتشب والمسطردة وتقلب.

تتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا ثم تقدم الصلصة. صوص العسل والخردل يتميز هذا الصوص بطعمه اللازع والحلو في نفس الوقت.

يقدم مع المشويات والدجاج المقلي وكذلك السمك المقلي كما يمكن إضافتها إلى الخبز.

حضريه عن طريق خلط كمية مناسبة من العسل والمسطردة والخل والزيت والملح. عمر شويل - جدة صوصات الساندوتشات وأنواعها "قائمة بأهم الصوصات في المطاعم وطرقهم" - ثقفني

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