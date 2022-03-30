إليكم طريقة تخزين البانيه المتبل لشهر رمضان المبارك حيث يعتبر البانيه أكلة سريعة ولذلك يجب أن تكون متوفرة لديكم في الفريزر لإخراجها وتحميرها في الوقت الذي تريدون ذلك، وبدلاً من شراء البانيه الجاهز هناكريقة مضمونة لعمل البانيه في المنزل بمكونات بسيطة وأقل من حيث التكلفة وكذلك يمكن تخزين البانيه في الثلاجة لمدة طويلة، ولذلك نظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك سوف نوضح لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البانيه المتبل وتخزينه في الفريزر.

مقادير تخزين البانيه

يجب تجهيز مكونات عمل البانيه أولاً بالمقادير الصحيحة وذلك لتحضير البانيه مثل المحلات والمطاعم المشهورة وتتمثل مكونات التحضير فيما يلي:

صدور دجاج فيليه.

ماء البصل.

رشة من الفلفل الأسود.

كمية من الملح.

رشة من الكاري.

بيض.

رشة من الكركم.

بقسماط.

طريقة تخزين البانيه المتبل

يمكنكم تجهيز البانيه من الدجاج خاصة صدور الدجاج وتتبيله ثم الاحتفاظ به داخل الفريزر لفترة كافية وذلك لتحميره بسهولة وتقديمه بجانب المكرونة أو إعداد السندوتشات والكريبات وخطوات التحضير تكون كما يلي: