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إليكم طريقة تخزين البانيه المتبل لشهر رمضان المبارك حيث يعتبر البانيه أكلة سريعة ولذلك يجب أن تكون متوفرة لديكم في الفريزر لإخراجها وتحميرها في الوقت الذي تريدون ذلك، وبدلاً من شراء البانيه الجاهز هناكريقة مضمونة لعمل البانيه في المنزل بمكونات بسيطة وأقل من حيث التكلفة وكذلك يمكن تخزين البانيه في الثلاجة لمدة طويلة، ولذلك نظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك سوف نوضح لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البانيه المتبل وتخزينه في الفريزر.
مقادير تخزين البانيه
يجب تجهيز مكونات عمل البانيه أولاً بالمقادير الصحيحة وذلك لتحضير البانيه مثل المحلات والمطاعم المشهورة وتتمثل مكونات التحضير فيما يلي:
- صدور دجاج فيليه.
- ماء البصل.
- رشة من الفلفل الأسود.
- كمية من الملح.
- رشة من الكاري.
- بيض.
- رشة من الكركم.
- بقسماط.
طريقة تخزين البانيه المتبل
يمكنكم تجهيز البانيه من الدجاج خاصة صدور الدجاج وتتبيله ثم الاحتفاظ به داخل الفريزر لفترة كافية وذلك لتحميره بسهولة وتقديمه بجانب المكرونة أو إعداد السندوتشات والكريبات وخطوات التحضير تكون كما يلي:
- نقطع شرائح الدجاج بالحجم المناسب لنا ثم نضعها فى وعاء يحتوي على الملح والفلفل الأسود وماء البصل والكارى والكركم.
- نقلب المكونات السابقة بشكل جيد حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.
- في وعاء آخر نضع كل من البيض والملح والفلفل الأسود وتخفف هذه المكونات باستخدام الملعقة ثم نضيف شرائح الدجاج في طبق خفق البيض.
- بعد ذلك نضع شرائح الدجاج في الطبق الذي يحتوي على البقسماط المطحون.
- نضع طبقة من الأكياس البلاستيكية ونضع فوقها شرائح البانيه ثم نضيف طبقة أخرى من الأكياس البلاستيكية.
- يخزن البانيه المتبل في أطباق مناسبة لوضعها في الفريزر لفترة لحين الحاجة إلى استخدامه.
- عند تحضير البانيه يجب إخراجه من الثلاجة قبل التخمير لمدة كافية.
- يحمر البانيه المتبل في الزيت الغزير داخل الطبق حتى يحمر من جميع الجهات.
- يقدم البانيه المتبل فيما بعد تحضيره بجانب المكرونة بالصلصة الحمراء.
- كما يمكن تحضير البانيه لإعداد مرئيات أو سندوتشات البانيه وتقديمها بجانب سلطة الثومية.
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