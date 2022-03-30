طريقة عمل الخشاف التقليدي وبالحليب وبقمر الدين

طريقة عمل الخشاف عبر موقعنا، يُعد الخشاف من المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات وأيضًا مضادات الأكسدة والألياف وغيرها، إلى جانب الفيتامينات والحديد والبوتاسيوم، فهو يمنح الطاقة اللازمة له ويُساهم في تعزيز صحة العظام والتخلص من الأرق أيضًا، ولكي تتمكن من عمله، لذا سوف نوضح لكم طرق مختلفة لعمل الخشاف.

طريقة عمل الخشاف باللبن

يُمكنك القيام بعمل الخشاف باللبن عن طريق الآتي:

مكونات الشخاف

كوب واحد من التمر المجفف.

كمية مناسبة من الحليب.

السكر على حسب الرغبة.

ثلث كوب من التين المجفف.

ثلث كوب من المشمش المجفف.

ربع كوب برقوق مجفف.

مكسرات وزبيب.

طريقة التحضير

نبدأ بالتقطيع التمر والمشمش والبرقوق والتين أيضًا.

بعد ذلك نضع التمر في الحليب الساخن ويترك لمدة ثلاث ساعات.

يتم وضع البرقوق والتين والمشمش في اللبن ونتركه لمدة 3 ساعات أخرى.

بعد ذلك نُزين بالمكسرات والزبيب.

طريقة عمل خشاف رمضان بالحليب

لكي تتمكن من عمل الخشاف في شهر رمضان بالحليب لابد من اتباع الآتي:

كمية مناسبة من التمر الخالي من النوى.

لوز محمص وجوز وبندق.

كمية من الزبيب.

لتر من الحليب.

طريقة تحضير الخشاف

يتم تسخين اللبن في وعاء ويترك حتى يغلي بشكل جيد.

نضيف التمر والمسكرات إلى الحليب ويتم في الثلاجة لمدة ساعة.

يتم تقديم الخشاف مع التزيين.

طريقه عمل الخشاف بقمر الدين

يُمكنك أيضًا إضافة قمر الدين للخشاف للاستمتاع بمذاق مختلف عن طريق الآتي:

كمية مناسبة من عصير قمر الدين.

ماء زهر، ماء ورد.

صنوبر، فستق حلبي، ولوز.

كمية مناسبة من الزبيب.

برقوق مجفف، ومشمش مجفف.

تين مجفف مقطع.

طريقة تحضير الخشاف بقمر الدين