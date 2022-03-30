طريقة إعداد عجينة اللازانيا في المنزل بكل سهولة بدلا من شرائها

طريقة إعداد عجينة اللازانيا، تعتبر اللازانيا من أجمل وأشهي الوصفات الإيطالية وهي شهيرة جدا ويحبها الكثير والكبير قبل الصغير بمختلف أنحاء العالم، وبدلا من شراء عجينة اللازانيا من السوبر ماركت من السهل إعدادها في المنزل بكل سهولة، لذا سنقوم بتقديم وصفة لإعدادها بالمنزل بكل سهولة بطريقة آمنة وسهلة.

طريقة إعداد عجينة اللازانيا في المنزل بكل سهولة

اللازنيا من الأكلات الجميلة وهي تعتبر نوع من أنواع المكرونة ويتم إعدادها وتحشي بالكثير من الحشوات مثل الدجاج واللحم المفروم، وفيما يلي نوضع كيفية إعداد عجينة اللازانيا في المنزل.

وصفة عمل عجينة اللازانيا

عجينة اللازانيا يمكن إعدادها بسهولة في المنزل وحشوها بكثير الحشوات وفيما يلي مقادير عجينة اللازانيا.

مقادير عجينة اللازانيا

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض. ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت عباد الشمس. أربع بيضات بنفس درجة حرارة الغرفة. خمس ملاعق كبيرة ماء. نصف معلقة صغيرة ملح.

طريقة عمل عجينة اللازانيا

نحضر طبق صغير ونضع البيض والملح ويضرب سويا.

في وعاء آخر نضيف الدقيق وخليط البيض والزيت ويعجن جيدا.

تضاف الماء بالتدريج مع استمرار العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تغطى العجينة جيدا بورق نايلون وتترك بمكان دافئ لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت تقسم العجين لستة قطع وتفرد العجين بالنشابة ويكون سمكها سنتي أو سنتي ونصف.

تقطع العجينة إلى مربعات أو مستطيلات متطابقة الحجم وترص في صينية مبطنة بورق الزبدة.

تترك العجينة بالشمس لمدة ثلاثون دقيقة وتقلب للناحية الآخري وتترك ثلاثون دقيقة أخري.

ترص العجينة بعد ذلك بطبق فويل وكل مستطيل يوضع بكيس بلاستيكي.

تغلف العجينة ونضعها في الفريزر حتي نرغب في استخدامها.

عند الحاجة للازانيا نقوم بغلي كمية كبيرة من الماء المملح ونضع بها شرائح اللازانيا.

تترك اللازانيا في الماء المملح إلى أن تطفو على الوجه.

بعد أن تطفو اللازانيا تنزع من الماء المملح وتستخدم لتقديمها.

وفي الخاتمة نكون قد قدمنا لكم طريقة إعداد اللازانيا في المنزل بكل سهولة بطريقة آمنة وتجنب شرائها من الخارج وضمان جودتها ونظافتها تزامنا مع أنتشار الأوبئة.