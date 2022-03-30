نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من النشا حضري كريم النشا والحليب لتفتيح وترطيب وشد البشرة في المقال التالي
النشا والحليب ، تعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، وتعمل هذه الخلطة على إزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب الكاملة وتعمل على إزالة الشوائب العالقة في المسام، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، وتتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية وفعالة ومتوفرة وغير مكلفة لعملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم النشا والحليب الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل كريم النشا والحليب
يتكون كريم النشا والحليب من بعض المكونات الطبيعية التي يجعل البشرة بيضاء مثل الثلج وهي كالآتي:-
- ملعقة كبيرة من حليب البودرة.
- مقدار ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ربع ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والحليب لشد وتفتيح البشرة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق ونضع به الحليب ثم النشا والزيوت ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات معاً.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على البشرة كقناع ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً.
مقادير عمل وصفة النشا والسكر
تحتوي وصفة النشا والسكر لتفتيح البشرة من بعض المكونات وهي كالآتي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة من السكر البني.
طريقة الاعداد
هناك بعض الخطوات لعمل وصفة النشا والسكر وهي كالتالي:-
- تحضير طبق ونضع به النشا والسكر والعسل والحليب البودرة ونقلب المكونات جيداً حتي الحصول على قوام كريمي.
- ثم نقوم بفرد طبق قليلة من هذه الوصفة مع التدليك باستخدام فرشاة.
- نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة إلي أن يجف على البشرة تماماً.
- ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً من الماء.
- نكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ودرجة تفتيح البشرة ثلاث درجات.
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